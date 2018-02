El aberrante comentario de Ernesto Tenembaum sobre la pornografía infantil

El conductor hizo una insólita defensa sobre el consumo de este tipo de material porque no lo considera 'un delito'.





Nadie daba crédito a lo que estaban escuchando de boca de Ernesto Tenembaum quien, frente a una noticia sobre la detención de un actor de Glee por 'posesión de pornografía infantil' reaccionó de manera insólita.





Embed



"Yo hago una pregunta... ¿cuál es el problema de tener pornografía infantil? Pregunto porque la pornografía es una fantasía... quizás espantosa pero el tipo no comete ningún delito, no le hace mal a nadie". Tamara Pettinato no dudó en retrucarlo: "¿Vos me estás jodiendo? Ernesto... ¿qué estás diciendo? ".





Y acto seguido, otro compañero agregó: "Por favor que estás tirando tu carrera abajo en minutos. Cerrale el micrófono por favor". Pero el periodista continuó: "Repito que me parece una fantasía espantosa pero no veo el delito. El que lo comente es el que saca la foto... pero bueno".