Uno Entre Rios | Economia | Vicentin

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

La oferta de pago a los acreedores que hizo el grupo cerealista rosarino se impuso en el cramdown al conseguir la adhesión del mayor porcentaje del capital y adhesión de los acreedores

31 de octubre 2025 · 14:17hs
La oferta de pago a los acreedores que hizo el grupo cerealista rosarino Grassi se impuso en el cramdown al conseguir la adhesión del mayor porcentaje del capital y adhesión de los acreedores

La oferta de pago a los acreedores que hizo el grupo cerealista rosarino Grassi se impuso en el cramdown al conseguir la adhesión del mayor porcentaje del capital y adhesión de los acreedores

La oferta de pago a los acreedores de Vicentin que hizo el Grupo Grassi logró las adhesiones que exige la Justicia, y la cerealera rosarina se impuso así al tandem Dreyfus-Molinos Agro en la competencia por quedarse con la agroexportadora.

En efecto, la oferta de Grassi consiguió el aval del mayor porcentaje del pasivo adeudado y de la cantidad de acreedores, superando el nivel de adhesiones que exige la normativa concursal para esta instancia de cramdown o salvataje (51% de cápitas y dos tercios de capital).

El Gobierno vuelve a ajustar: suben las tarifas de luz y gas en noviembre

Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

El dólar oficial cerró con una leve suba en la jornada de este jueves. 

El dólar oficial cerró con una leve suba: la cotización de este jueves

Por su parte, la de Molinos Agro y Dreyfus obtuvo las mayorías en cápitas, pero no pudo conseguir el piso exigido en capital para el momento en que Grassi completó los avales y los presentó en Tribunales.

En el cramdown, que es la última instancia para evitar la quiebra, gana el que primero presenta en el juzgado que lleva el concurso las adhesiones, por lo que Grassi se impuso al llegar primero. El plazo para presentar las adhesiones vencía este sábado a las 0 horas.

Homologación

Ahora, con auxilio de la Sindicatura, el juez Fabián Lorenzini debe revisar y certificar las adhesiones para luego homologar la propuesta de pago, y así iniciar el traspaso del grupo, que hoy está bajo comando judicial, lo que daría inicio a la ejecución del plan de pagos a los acreedores.

Grassi firmó un acuerdo con Bunge y otro con Cargill para que, una vez completado el traspaso, se sumen para la operatoria de plantas y puertos y la actividad de comercio exterior, quedando la originiación concentrada en la casa cerealista rosarina. También se asoció con la cordobesa Portar, líder en la industria de etanol, para el desarrollo y operación de la planta de Vicentin en Avellaneda.

La ganadora del cram down se comprometió, al presentar su oferta, a mantener todas las plantas operando y las fuentes de trabajo.

Grassi era el segundo acreedor comercial en importancia de Vicentin y encabezó la resistencia judicial a la propuesta de pago concursal presentada por la defaulteada, que finalmente la Justicia rechazó por inconstitucional, y hubiese significado una quita de hasta el 80% a los medianos y grandes acreedores. La caída de Vicentin, ocurrida a finales de 2019, con una deuda de unos u$s1.500 millones, fue el default más grande en la historia del mercado de granos.

Vicentin Grupo Grassi
Noticias relacionadas
La confianza de los argentinos en el mercado laboral se mantiene estable pese a la coyuntura económica. Crece el temor al despido tras la cantidad de cierres de fábricas. 

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Avalian es la nueva Cobertura Médica Oficial de Rosario Central

Avalian es la nueva Cobertura Médica Oficial de Rosario Central

El dólar oficial volvió a subir, tras la baja de este miércoles. 

El dólar oficial continúa su sendero a la baja: cayó $35 y se despegó de los $1.500

La soja alcanzó el valor más alto en 15 meses.

La soja alcanzó el valor más alto en 15 meses

Ver comentarios

Lo último

Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Ultimo Momento
Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Policiales
Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Ovación
Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país

Liga Provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Liga Provincial: partido caliente en el norte entrerriano

Palmeiras aplastó a Liga de Quito y jugará la final de la Libertadores

Palmeiras aplastó a Liga de Quito y jugará la final de la Libertadores

Lanús venció a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

Lanús venció a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

San Lorenzo y Deportivo Riestra abren la 14ª fecha

San Lorenzo y Deportivo Riestra abren la 14ª fecha

La provincia
Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Rogelio Frigerio, tras la reunión de Javier Milei con Gobernadores: Ahora hay otra actitud

Rogelio Frigerio, tras la reunión de Javier Milei con Gobernadores: "Ahora hay otra actitud"

En Concordia presentaron el presupuesto 2026

En Concordia presentaron el presupuesto 2026

Elecciones 2025: con el escrutinio definitivo se conocieron los resultados finales en Entre Ríos

Elecciones 2025: con el escrutinio definitivo se conocieron los resultados finales en Entre Ríos

Dejanos tu comentario