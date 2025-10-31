Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

La oferta de pago a los acreedores que hizo el grupo cerealista rosarino se impuso en el cramdown al conseguir la adhesión del mayor porcentaje del capital y adhesión de los acreedores

La oferta de pago a los acreedores de Vicentin que hizo el Grupo Grassi logró las adhesiones que exige la Justicia, y la cerealera rosarina se impuso así al tandem Dreyfus-Molinos Agro en la competencia por quedarse con la agroexportadora.

En efecto, la oferta de Grassi consiguió el aval del mayor porcentaje del pasivo adeudado y de la cantidad de acreedores , superando el nivel de adhesiones que exige la normativa concursal para esta instancia de cramdown o salvataje (51% de cápitas y dos tercios de capital).

Por su parte, la de Molinos Agro y Dreyfus obtuvo las mayorías en cápitas, pero no pudo conseguir el piso exigido en capital para el momento en que Grassi completó los avales y los presentó en Tribunales.

En el cramdown, que es la última instancia para evitar la quiebra, gana el que primero presenta en el juzgado que lleva el concurso las adhesiones, por lo que Grassi se impuso al llegar primero. El plazo para presentar las adhesiones vencía este sábado a las 0 horas.

Homologación

Ahora, con auxilio de la Sindicatura, el juez Fabián Lorenzini debe revisar y certificar las adhesiones para luego homologar la propuesta de pago, y así iniciar el traspaso del grupo, que hoy está bajo comando judicial, lo que daría inicio a la ejecución del plan de pagos a los acreedores.

Grassi firmó un acuerdo con Bunge y otro con Cargill para que, una vez completado el traspaso, se sumen para la operatoria de plantas y puertos y la actividad de comercio exterior, quedando la originiación concentrada en la casa cerealista rosarina. También se asoció con la cordobesa Portar, líder en la industria de etanol, para el desarrollo y operación de la planta de Vicentin en Avellaneda.

La ganadora del cram down se comprometió, al presentar su oferta, a mantener todas las plantas operando y las fuentes de trabajo.

Grassi era el segundo acreedor comercial en importancia de Vicentin y encabezó la resistencia judicial a la propuesta de pago concursal presentada por la defaulteada, que finalmente la Justicia rechazó por inconstitucional, y hubiese significado una quita de hasta el 80% a los medianos y grandes acreedores. La caída de Vicentin, ocurrida a finales de 2019, con una deuda de unos u$s1.500 millones, fue el default más grande en la historia del mercado de granos.