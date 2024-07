Una familia necesita $873.000 para no vivir en la pobreza

Así, la Canasta Básica Total, que se usa para medir la pobreza, subió 2,6% con respecto a mayo, por lo que lleva una variación acumulada del 76,1% en 2024 y alcanza una variación interanual del 275,7%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria, estima la indigencia, subió 1,6% en comparación con el mes anterior, en el primer semestre acumuló 63,4% y la interanual llega a 277,4%.

Se trata del sexto mes que las canastas muestran una desaceleración, tras la suba del 30,1% de la CBA y del 27% de la CBT en diciembre.

El reporte pasado de la CBT había indicado que una familia necesitó $ 851.351 en mayo para no ser pobre. El de la CBA, en tanto, había estimado en $ 386.978 el monto para no ser indigente ese mismo mes.

Pobreza e indigencia

La canasta básica total, además de alimentos, incluye varios puntos del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la línea de pobreza, aunque no cuenta el costo de alquileres en los casos de familias sin propiedad de su vivienda.

Por su parte, la canasta básica alimentaria se limita a relevar bienes de primera necesidad y establece la línea de indigencia.

El INDEC toma al adulto equivalente como la unidad sobre la que mide las necesidades de consumo del resto de los integrantes de la familia, considerando edad, sexo y actividad. En el informe de junio esa estimación individual llegó a $282.579 en el caso de la Canasta Básica Total, mientras que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $127.288.

La proyección indica que una familia de tres integrantes necesitó $695.144 para no ser pobre y $313.128 para no ser indigente. En tanto, un grupo de cinco personas precisó $918.381 para no caer en la pobreza y $413.685 para no ser indigente.