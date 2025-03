Importación de textiles: ya rigen la rebajas de aranceles

importación textiles rebajas aranceles.jpg

Esta decisión del Gobierno Nacional, tomada el 31 de enero de 2025, rectificó una suba de aranceles del Mercosur de 2007

“Esta medida tiene como objetivo fomentar la competencia en el sector para alentar la baja de los elevados precios locales y para apuntalar la baja de la inflación”, señalaron desde el Gobierno.

Textiles importaciones aranceles.jpg

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Comercio señaló que en una comparativa con nueve países con PBI per cápita medio-alto (Inglaterra, España, México, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile), “Argentina es el país con la indumentaria más cara en la región”.

Un relevamiento sobre productos de marcas internacionales que publicó la dependencia del Ministerio de Economía, reveló que una remera cuesta en Argentina 310% más que en España (sale US$ 41 en Argentina y US$ 10 en España) y 95% más que en Brasil (la misma remera se consigue a US$ 21). Otro ejemplo, una campera cuesta en el país un 174% más que en España (en Argentina vale US$ 118 y en España US$ 43) y 90% más que en Brasil.