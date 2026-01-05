Donald Trump amenazó a Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien lo había calificado como “un hombre enfermo al que le venderle cocaína a Estados Unidos”.

"Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma (sic) más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, advirtió el presidente colombiano, en medio de la conmoción por el operativo que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro en Caracas por parte dell Gobierno estadounidense.

Embed EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar



Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos.



La herida queda abierta por mucho tiempo,… https://t.co/PlYjwVJqLa — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Petro negó tener vínculos con el narcotráfico y aseguró que su único patrimonio es la vivienda familiar que aún paga con su salario. Además, indicó que sus extractos bancarios son públicos y que no existen registros de gastos superiores a sus ingresos, al tiempo que afirmó no ser una persona codiciosa.

“Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, sostuvo, y calificó a a la amenaza de Trump como "ilegítima". “Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo. Colombia libre por siempre”, añadió Petro.

Horas antes, el mandatario colombiano había respondido a las palabras de Trump, quien sostuvo que “Colombia está muy enferma y la maneja un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos, pero no lo hará por mucho tiempo”.

Doland rump

Amenaza a Colombia

"¿Entonces habrá una operación de los Estados Unidos...?" ,le preguntaron a Trump, en referencia a su podría emular en Colombia un operativo similar al que ejecutó en Venezuela para detener a maduro. "Suena bien para mí", respondió el presidente estadounidense.