Detuvieron a Junior Benítez en una causa por violencia

A Junior Benítez lo acusan de haber violado la restricción de acercamiento y estar en contacto con su ex pareja, quien se suicidó en Año Nuevo.

La Justicia de Lomas de Zamora revocó este viernes el arresto domiciliario del futbolista Junior Benítez y ordenó su inmediata detención, un hecho que se concretó en las últimas horas de la tarde de hoy. Al deportista lo acusan de haber violado la restricción de acercamiento para ir a ver a Anabelia Ayala, su ex pareja , y para conectarse de manera virtual. El padre de la mujer de 29 años, que se suicidó el 1 de enero pasado, lo había denunciado violencia y amenazas.

A pesar de su arresto preventivo desde mayo del año pasado, Benítez no contaba con una tobillera electrónica porque tenía permisos laborales y sus piernas son su herramienta de trabajo. En ese marco, es que se le habría facilitado violar la orden de restricción de acercamiento a Anabelia Ayala. Según afirman los padres de la mujer ellos habrían tenido un encuentro con el futbolista el 30 de diciembre.

La medida para su detención fue ordenada por el Juzgado Correccional 8 de Lomas de Zamora, a cargo de Manuel Barreiro, tras el pedido realizado por el padre de la víctima, Juan Carlos Ayala, y la fiscal de la instrucción Marcela Dimundo. El magistrado libró un oficio a la comisaría 2da. de Esteban Echeverría para que Benítez sea alojado en esa seccional —como ocurrió finalmente—, al tiempo que pidió que se solicite cupo en la Alcaidía Departamental para su posterior traslado.

La fiscal Dimundo, quien tiene a su cargo la causa por las presuntas amenazas del futbolista a su ex suegro y por la violencia en su contra denunciada por Anabelia, había solicitado la detención de Benítez por haber incumplido el arresto domiciliario en al menos dos oportunidades, de acuerdo al testimonio de testigos, los días 29 y 30 de diciembre últimos.

“Debe considerarse que la pretensión de revocatoria resulta razonable no solo por el incumplimiento de Benítez, al encontrarse en la casa de su expareja, sino también por el inicio de la causa (…) donde se investiga la muerte de quien en vida fuera Anabelia Ayala”, sostuvo la fiscal.

Los padres de la joven aseguran que el responsable de la muerte de Anabelia es Benítez, a quienes ellos ya habían denunciado varias veces en el último tiempo y por lo que la Justicia, en mayo de 2023, ordenó su detención (luego morigerada a prisión domiciliaria) por los delitos de coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia.

A pesar de la situación judicial y de las denuncias de la familia respecto del sometimiento que el ex Boca y Lanús ejercía sobre Anabelia, la relación entre ambos nunca se terminó. “Ella vivía encerrada en su habitación y con una tablet conectada a él permanentemente, desde donde vigilaba todo lo que ella hacía. No la dejaba salir, no la dejaba relacionarse con otros”, le comentó a Infobae Carla, su prima.

Anabelia fue hallada muerta el mediodía del 1° de enero por su hermano. Sus padres están seguros que todo habría ocurrido ante la vista de Benítez, conectado a una comunicación virtual permanente. Además, aseguran que su hija se encontró el 30 de diciembre con el jugador, aunque pesa sobre él una restricción perimetral, además de las limitaciones de la prisión domiciliaria. De allí, la orden judicial de este viernes.

Para confirmar eso, compartieron video en el que se la observa descender de una camioneta 4x4 negra en la puerta de su casa en el barrio Malvinas Argentinas de Almirante Brown, zona sur del conurbano bonaerense. La familia asegura que ese vehículo sería de Benítez, pero a él no se lo ve. “Él fue el último que hablo con ella. Sabía lo que paso con ella, y no fue capaz de venir a avisar a su familia. La dejó morir sola”, aseguró Carla.

Para justificar esa hipótesis, la familia de Anabelia compartió un audio adjudicado a una supuesta familiar del futbolista que le relata a otra persona cómo se enteraron de la decisión de la mujer de quitarse la vida. “No brindamos porque estábamos todo con eso. Se ve que Junior y ella tenían como una cámara donde Junior estaba viendo cuando la piba se colgaba. Llamaron a mi casa para avisar para que hagan algo (...) Y nada, eso, se ve que hoy al mediodía la encontraron. Estaban todos los parientes de la piba (...)”.

Carla explicó que Anabelia no tenía celular. “Supuestamente él se lo había llevado para arreglarlo”, asegurór. Y por eso su prima usaba una tablet que el propio Benítez le habría regalado. “Sabía lo que pasó con ella”, insistió Carla.

El abogado de la familia Ayala, Rodrigo Tripolone, entregó hace unos días como evidencia la tablet a la comisaría de Monte Grande. Y pidió a la fiscalía sobre la que recayó la causa que actúe “de urgencia”.

El objetivo de Tripolone y de los padres de Anabelia es que se investigue a Oscar Junior Benítez por “instigación al suicidio”, que establece un castigo de hasta cuatro años de prisión “al que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado”. Además, el abogado pidió que se revoque la prisión domiciliaria de Benítez y se lo traslade a una unidad penal, cosa que finalmente sucedió este viernes.