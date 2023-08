Paraná Hockey se transformó en Echagüe Hockey

Con un "gracias eternas Parana Hockey Club. Estamos listos Atlético Echagüe", dieron inicio a nueva página en la historia deportiva de la institución que actualmente es subcampeona de Primera División, del Torneo Oficial 2022 que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Fue el año pasado cuando en la final del Campeonato A ante Talleres Rojo -donde perdieron 3 a 2- desplegaron una gran bandera pidiendo un lugar para el PHC.

phc.jpg Actualidad. Las chicas de PHC ahora defienden los colores del Atlético Echagüe Club. Atlético Echagüe Club

Fueron 13 años pidiendo un espacio de todas las formas y asimilando desplantes. En varias notas periodísticas de UNO se dio cuenta de lo difícil que le fue a la institución de hockey sobre césped volver a tener un lugar después de la venta del predio del hipódromo donde iniciaron su historia en la década del 90 como Paraná Jockey Club.

Desde el año 2011 se llaman Paraná Hockey Club y siguieron llevando los colores y la pasión a diferentes predios donde podían realizar la actividad. Practicaron en el Acceso Norte de la ciudad, en un predio que pertenecía a la Universidad Católica Argentina (UCA); se ilusionaron con un terreno en el Parque Gazzano y hasta parecía que se fusionaban con el club Oro Verde. Entre medio, pretemporadas en el Parque Urquiza, la plaza de Mujeres Entrerrianas y el alquiler de canchas de fútbol sintético.

En esta oportunidad, la información indica que el PHC tendrá una oportunidad de seguir existiendo y manteniendo su plantel de jugadoras a través de la integración con el Atlético Echagüe Club. Desde el AEC le dieron la bienvenida a la disciplina de la siguiente manera: "¡Hola hockey sobre césped! Te invitamos para jugar, aprender y disfrutar juntos. ¡La cancha nos espera para vivir grandes momentos! #91AñosJuntos #SomosEchagüe".

Y se adjuntan los horarios de práctica en las diferentes categorías: Sub 6, 8 y 10: lunes y miércoles de 17.30 a 19 en Máster Fútbol 5; Sub 12 y Sub 14, los lunes de 18 a 19.30 y miércoles de 18 a 20 en Aprode; Sub 16, lunes de 19 a 21 y miércoles de 18 a 20 en Aprode y el plantel Superior, lunes de 20.30 a 23 y miércoles de 21 a 23 en Aprode. Para quienes deseen empezar hockey y tengan más de 19 años se invita a sumarse de 21 a 22 los martes en Tiempo Extra (Illia 256) y los jueves en Parque o polideportivo.

Posteriormente se dio cuenta de los resultados registrados por AEC en el torneo de la FEH que se jugó el fin de semana: en Sub16 se impuso Echagüe 2 a 1 frente a CAE A; en Primera fue empate en 1 y en Reserva igualaron 0-0

Cabe recordar que Echagüe posee un predio ubicado en Ayacucho y Echeverría, lugar propicio para llevar adelante las obras futuras de una cancha de hockey sobre césped para los socios de la institución. De esta manera el club incorpora una nueva disciplina a la familia deportiva donde ya es reconocido por sus laureles en básquet, vóley, natación y patín.