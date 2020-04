Coronavirus: Carlos Tevez ofreció su ayuda

Carlos Tevez habló a corazón abierto sobre la situación que vive el mundo a causa del coronavirus, mientras se encuentra en cuarentena. "Es más por nuestros abuelos, por nuestros padres, el miedo es por ellos. Cómo golpea o no, cuál es la cura... Es lo que más estamos sufriendo", indicó el capitán de Boca.

Tevez.JPG Coronavirus: "Cualquier jugador puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo, dijo

En este sentido, habló de Fuerte Apache, el barrio que lo vio nacer. "En los barrios pobres es donde más cuesta y donde más tenemos que estar. Nosotros como ejemplo podemos ayudar a nuestra gente. Hay que estar, acá no hay camiseta ni equipos. Uno en silencio, a uno no le gusta andar diciendo, pero hay que estar. Hay que hacerle entender a esos vivos que estamos jugando con la vida de la gente. No se puede estar especulando con los precios en este momento", sentenció.

"Hoy en día me encuentra en otra situación y hablarlo es fácil, pero lo viví. Hay que ayudarlos para que esto se haga más leve. Hay que tratar de ayudar a la gente que más lo necesita", apuntó en diálogo con América.

Y aseguró: "Cualquier jugador puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo. No se compara con gente que vive al día, que tiene que salir a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la tarde para comer al otro día. Tenemos que estar, ayudar, ir a los comedores. Es fácil hablar desde mi casa, sin moverme, sabiendo que tengo comida para mis hijos. Pero la gente que está desesperada y sabe que si sale, la meten presa, no le puede dar de comer a sus hijos. Eso es lo más preocupante. Yo trato de estar con la gente de mi barrio".

Leer más>>>Coronavirus: dieron por finalizadas las competencias

Carlitos, además, avisó que se encuentra dispuesto a ayudar. "Encantado iría a un comedor de La Boca. Si yo sé que mi familia está bien y no le falta nada. Uno puede hacer videos, como yo hice sentado en el living de mi casa, pero el gran ejemplo sería que todos salgamos y ayudemos a la gente que la está pasando mal", señaló el atacante del "Xeneize".

Por último, Tevez dejó una reflexión. "El mundo cambió. Nos tenemos que preocupar por la gente que no la está pasando bien. Estoy dispuesto a lo que sea para estar con la gente y ayudar. Imaginate que mi contrato se termina en junio, no estoy pensando en el fútbol", completó.