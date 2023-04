Bariloche Bariloche sigue siendo un clásico para estudiantes de Secundaria..jpg

A su vez, comentó que “se estaría volviendo a la normalidad”, lo que alienta a contratar este servicio sin temor a que luego se tenga que suspender por una cuestión sanitaria.

No obstante, observó: “Lo que vemos es que la situación económica hace que la gente esté un poco más cautelosa para encarar este tipo de viajes”.

Sobre este punto, aclaró: “De todas maneras, los padres están yendo a las reuniones a informarse y terminan contratando el producto. Así que para el 2023, que la venta ya comenzó, ya hay bastante vendido y viene muy bien”. En tanto, mencionó que para este año la demanda fue menor, considerando que la campaña de promoción y venta se llevó adelante en 2021, en medio de una situación sanitaria más compleja que generaba más incertidumbre: “Como la venta fue el año pasado, en un tiempo de ciertas restricciones por la pandemia, este año sí va a sentirse la merma. Hay que tener en cuenta que la gente estaba comprando un servicio que prácticamente no se sabía si estaba disponible. Pero para el 2023 se va a normalizar bastante, dependiendo de la cuestión económica obviamente”.

En cuanto a los precios, indicó que “el viaje a Bariloche para 2023 está rozando los 200.000 pesos o 210.000 pesos más o menos”, y recordó: “Se lo puedo pagar en cuotas fijas consecutivas hasta el mes anterior de la fecha de salida. Es decir, que si el estudiante viaja en julio del año que viene, se puede abonar hasta en 15 cuotas que cuestan menos de 15.000 pesos, o si sale en octubre hasta en 18 cuotas, por ejemplo”.

Acerca del producto, contó que el paquete de ocho noches incluye traslado ida y vuelta, alojamiento con pensión completa, una serie de excursiones, una clase de esquí con todos los equipos incluidos, una cabalgata de todo el día con asado y animación posterior, tirolesa; y también entradas a cinco discotecas, repitiendo tres veces. “Por lo tanto no tienen gastos adicionales, a no ser que compren chocolates, regalos, fotos y demás, pero el viaje es muy completo”, indicó.

Opciones más accesibles

Frente a estos valores, sobre todo cuando se trata de grupos de estudiantes que viajan este año y tienen menor margen de tiempo para reunir el dinero del viaje, Carlos Paz suele ser una alternativa más económica: “Carlos Paz ronda los 80.000 pesos aproximadamente y las cuotas son más bajas”, subrayó Ocampo, quien comentó: “Hay escuelas que optan por este destino. No se da tanto en las grandes urbes, como Santa Fe o Paraná, pero no tanto por una cuestión atada al tema de dinero, sino por tradición: acostumbran ir a Bariloche y no quieren cambiarlo por otro lugar. Lo mismo pasa con el mes que eligen para viajar, hay localidades que van en julio, otras en agosto, otras en octubre, pero es por una cuestión más que nada de costumbre”.

Marcelo Grasso, referente de una agencia de la capital entrerriana, también se refirió a las opciones más accesibles en el mercado actual para que los alumnos del último año de Secundaria puedan irse de viaje. “El 70% sigue eligiendo Bariloche, sobre todo si los chicos tienen un hermano que ya fue y el contó su experiencia. Y pasa también que en Bariloche está armada la infraestructura para viajes estudiantiles para que los estudiantes disfruten”.

“Hoy para viajar este año a Bariloche hay que pensar en 160.000 pesos. Es un producto completo y salimos desde agosto en adelante. Y para 2023 se está viendo la tarifa, aunque se compran hoy es el mismo valor de referencia, si bien en la actualidad la inflación es una de las cosas que complica el panorama, porque sube todo y cada aumento en el combustible incide directamente en los viajes. Por ahí lo que tienen que hacer los chicos es decidirse rápido para congelar una tarifa y empezar a pagar”, expresó.

Acto seguido, evaluó: “También lo que pueden hacer es mentalizarse de que pueden cambiar el destino, elegir Carlos Paz, o Mendoza, por ejemplo; o de tomar un Bariloche más económico si se les complica abonar, y así no se quedan sin el viaje de egresados que tanto anhelaron. Por ejemplo, Carlos Paz está entre 70.000 y 90.000 pesos. Somos una empresa multidestino y tenemos diferentes alternativas en los productos; no es que son paquetes con una tarifa cerrada, sino con opciones que pueden ir variando para ajustarse a las posibilidades de cada grupo”.

“Nosotros veníamos con un muy buen producto como opción a Bariloche antes de la pandemia, que era Brasil. Pero hoy con al diferencia cambiaria y el impuesto PAIS se equiparó con Bariloche”, agregó Grasso.

Sueño cumplido

En general, la mayoría de las empresas ya concretó los viajes que estaban pendientes de las promociones 2020 y 2021 que no pudieron hacerlo antes debido a las restricciones por la pandemia. Reprogramadas las fechas, miles de estudiantes pudieron cumplir su sueño y llegar a Bariloche o a otro destino para compartir con sus compañeros de Secundaria el cierre de esta etapa.

Así lo confirmó a UNO Marcelo Grasso, quien manifestó: “Cumplimos con los pasajeros que tenían pendiente su viaje, que era los de las promociones 2020 y 2021”.

También Andrés Ocampo sostuvo que también concluyeron la reprogramación de los viajes. “Terminamos de transportar a todos nuestros pasajero hace mucho tiempo, e incluso el año pasado muchos pudieron viajar en la fecha que debían hacerlo”, aseguró.