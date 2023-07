Al grito de "Christe femicida", exigieron que el femicidio de Julieta llegue a la Corte

En diálogo con UNO, Brugo explicó que esperan que el STJ resuelva cuanto antes el recurso para que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La manifestación se realizó mientras los vocales del máximo tribunal provincial realizaban su reunión de acuerdos, donde resuelven cuestiones sensibles y administrativas del servicio de justicia. "Hacemos el mismo reclamo que venimos haciendo: que apuren un poco los tiempos", señaló la madre de Julieta.

Ana Brugo Mujeres marcha Julieta Riera Tribunales 4.jpg Exigieron que el STJ eleve la causa contra Jorge Julián Christe a la Corte Suprema.

La mujer subrayó que la demora en el tratamiento del recurso afecta aún más a la familia de Julieta: "Esta espera es terrible, está consumiendo a la familia. Estamos a la espera que el Superior Tribunal decida para poder ir a la Corte Suprema".

Brugo resaltó también su disconformidad con las resoluciones de la Sala Penal del STJ que beneficiaron a Christe. "Es sumamente injusto porque hubo un juicio y ya se lo condenó. Doce personas se tomaron su tiempo. Vieron, leyeron y releyeron el caso. Fue una semana de juicio que fue terrible y ahora esto. Dos personas contra uno decidieron que se vuelva a hacer un juicio", expresó, en referencia al voto de Claudia Mizawak y Daniel Carubia, quienes votaron a favor de anular el juicio por jurados.

"Me parece sumamente injusto y me da vergüenza. ¿Qué le decimos a esas doce personas que se tomaron su tiempo? ¿y a la sociedad qué le decimos? Hubo un juicio que fue perfecto. No hubo anomalías", planteó ante UNO.

la madre de Julieta reafirmó que analizan presentar un juicio político contra los dos vocales que beneficiaron a Christe y que ya cuentan con un equipo de abogados en Buenos Aires para seguir de cerca las actuaciones una vez el caso llegue al máximo tribunal nacional.

En cuanto a cómo seguirá el reclamo, puesto que se acerca la feria judicial, señaló: "Seguramente vamos a calmar un poco y después a continuar para ver qué decide el Superior Tribunal. Después iremos a Buenos Aires a pelearla allá, no queda otra".

Ana Brugo Mujeres marcha Julieta Riera Tribunales 2.jpg Exigieron que el STJ eleve la causa contra Jorge Julián Christe a la Corte Suprema.

Resoluciones cuestionadas

La resolución de la Sala Penal del STJ que benefició a Christe con la anulación del juicio por jurados de 2021 fue firmada el 1° de junio por los vocales de Claudia Mizawak y Daniel Carubia. Mientras que el vocal Miguel Ángel Giorgio votó en disidencia. El 14 de junio la misma Sala le otorgó la prisión domiciliaria.

El 19 de junio, el Procurador General Jorge Amílcar García y el Fiscal de Coordinación Ignacio Aramberry dieron a conocer el recurso de impugnación extraordinaria con el que solicitaron el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia. La decisión está en manos del mismo Tribunal que benefició a Christe.

"La cuestión federal que se invoca reside en que la sentencia cuestionada configura un acto de puro poder, tal como lo expresa el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Miguel Ángel Giorgio, en cuanto sustituye -por vía indirecta - la decisión unánime del jurado popular que declaró culpable a Jorge Julián Christe del delito de homicidio triplemente agravado, por el vínculo, alevosía y por haber mediado violencia de género, por haber arrojado desde el balcón de un octavo piso a su pareja Julieta Riera", señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal en el escrito.

Y agregaron: "La sentencia cuestionada carece por completo de perspectiva de género y es contraria al deber de diligencia reforzada convencional que el Estado argentino debe observar ante casos extremos de violencia contra las mujeres".

Más adelante, señalaron que "la irreparabilidad del agravio radica principalmente en que este Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos obtuvo un veredicto unánime de culpabilidad del jurado por todos los cargos. Dicha condena fue ratificada en el doble conforme por la Cámara de Casación de Paraná e, inclusive, por el certero voto en disidencia del Vocal Miguel Ángel Giorgio".

Ana Brugo Mujeres marcha Julieta Riera Tribunales 3.jpg Exigieron que el STJ eleve la causa contra Jorge Julián Christe a la Corte Suprema.

El caso

El 30 de abril de 2020, María Julieta Riera perdió la vida al caer del octavo piso del Instituto del Seguro, ubicado en Peatonal San Martín, frente a plaza 1° de Mayo, en el microcentro de Paraná. Tanto la Fiscalía como la querella consideraron que se trató de un femicidio, mientras que la defensa de su ex pareja manifestó que la muerte fue accidental.

El 15 de abril de 2021, en el marco de un juicio por jurado, Christe fue declarado culpable por el delito de Homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por haberse perpetrado en el contexto de violencia de género por unanimidad y fue condenado a prisión perpetua. La sentencia fue confirmada un año después por la Cámara de Casación Penal de Paraná. Dos años después, en junio de este año, la Sala Penal del STJ anuló la sentencia y ordenó hacer un nuevo juicio.