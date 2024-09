Chiquito Romero protagonizó un fuerte cruce con los hinchas

Los hinchas enviaron su mensaje

Con las pulsaciones a mil, tanto los protagonistas como los hinchas presentes en La Bombonera desbordaron de emotividad sobre el cierre del partido. Los plateístas más cercanos al campo de juego expresaron el malestar con sus jugadores mientras se retiraban. Quien reaccionó directamente fue Chiquito Romero, quien directamente fue a buscar a una persona en especial: se trepó a la valla y logró increparlo cara a cara, desde una altura considerable que sumaba surrealismo a la escena.

Embed Chiquito Romero y su cruce con un plateísta de Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/jqiE4K7slD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2024

La aparición del arquero entre la gente motivó un tumulto que contagió a sus alrededores, entre fuerzas de seguridad, otros hinchas y hasta compañeros del arquero, como Leandro Brey, que intentaba tomarlo para alejarlo de la pelea. Finalmente lo convencieron, aunque se alejó con amagues de retornar y entre fuertes insultos y dejando a su paso un hervidero -hasta le arrojaron una pequeña bandera-, con más simpatizantes en llamas discutiendo con los agentes de seguridad.

La explicación de Chiquito Romero

Más tranquilo, en la zona mixta, el guardameta relató lo sucedido: "Me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente. Me estaba yendo tranquilo pero caliente pero me encontró, se me fue la cabeza y volví. No quería que sucediera pero ya está, hoy le ofrezco mis disculpas al hincha de Boca porque estuve mal con la reacción. Tendría que haberlo dejado pasar e irme porque están en su derecho de expresarse, pero ya está".

Además, Chiquito confirmó la existencia del acta de contravención: "Ya la firmé y le ofrecí las disculpas al policía que me la trajo. Haré lo que tenga que hacer, sabemos cómo son estas cosas, que no se puede incitar a la violencia ni generar tumulto y hoy se generó por culpa mía. Así que la firmé recién y ofrecí mis disculpas".