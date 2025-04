Cámara de Diputados realizó conversatorio sobre retenciones

Cámara de Diputados Retenciones Gustavo Hein Rossi 2.jpg

El presidente de la Cámara, Gustavo Hein, dijo que Entre Ríos tiene un gran desafío: ser un faro para la Argentina. “Es el momento de trabajar campo y ciudad, empresarios y Estado, de manera conjunta. Las cosas no ocurren de un día para el otro, pero alguien tiene que empezar y estamos siendo nosotros, aunque tal vez no veamos los frutos. Estamos reparando lo que ha hecho un Estado que se ha comportado torpemente por años, burocratizando los procesos. Necesitamos que el empresario que invierte en la provincia se sienta acompañado por las políticas de Estado, que las vicisitudes del clima sean las únicas y no la de los gobiernos que van cambiando, tenemos que tender puentes y no romperlos”, concluyó.

Sobre la importancia de profundizar en el tema, Rossi expresó que “hay un consenso cada vez más mayoritario para eliminar las retenciones, así lo propone el gobernador Rogelio Frigerio y también los gobernadores de la Región Centro. Acá intentamos dar un paso más y es analizar las alternativas para hacerlo viable sobre todo por el déficit fiscal, ya que represe

ntan el 1,5 % del PBI aproximadamente, y eso requiere de una importante reforma”.

Uno de los expositores, Tomás Allan, abogado e investigador, explicó: “Yo creo que es posible la eliminación, no es trivial el cómo. Hay que pensar una salida inteligente, que tenga en cuenta el impacto fiscal que pueda tener y sea sostenible a largo plazo. Una posibilidad es hacerlo de forma gradual. Está claro que hay que avanzar hacia un esquema mejor”.

“Somos un país que necesita imperiosamente crecer, aumentar su oferta exportable. Revisar las retenciones agropecuarias es una forma de empezar a ver cómo aumentarlas, obtener divisas, tener un mercado de cambios más controlado, más estable, eso es un gran estímulo”, sostuvo Allan. En cuanto al problema que podría presentarse con los precios del mercado interno, expresó que “el impacto sobre los bienes de consumo final en el rubro alimentos debería ser moderado, porque la materia prima es un componente más en el proceso productivo, es menos del 25% del precio final. Sí es verdad que en algunos rubros como el maíz pueden verse afectados los consumidores intermedios, pero para eso todo tiene que ser gradual, esperando que los distintos sectores productivos se acostumbren a un nuevo esquema”.

Por su parte, Kevin Corfield, economista y analista, sostuvo: “Las retenciones han provocado distintas distorsiones y si queremos que Argentina tenga un mayor volumen exportable de soja, trigo y maíz, tenemos que salir de este esquema. Además, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del sector agrícola, no es lo mismo para un gran productor que para uno pequeño”.

En cuanto a las propuestas, Allan explicó que “lo mejor sería ir hacia un esquema apoyado en el impuesto a las Ganancias y sobre la propiedad, que es el pilar de los sistemas tributarios de la mayoría de los países”.

Estuvieron presentes las diputadas Carolina Streitemberger y Liliana Salinas, el diputado Jorge Maier; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho; el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; el Subadministrador de Vialidad Provincial, Alfredo Bell; el presidente del Ente Región Centro, Jorge Chemes, y el titular de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Héctor Bolzán, entre otros.