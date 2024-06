Búsqueda de Loan Peña: rastrillan dos pozos a metros de la casa de su abuela en Corrientes

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio de Seguridad (@minsegargentina)

Leandro Sánchez, jefe de la División de Canes de la policía correntina, brindó detalles del operativo especial en la casa de la abuela de Loan: "Es la segunda vez que lo transitamos, pero siempre es bueno encontrar otros puntos de interés en estos lugares. Vamos utilizando los diferentes canes", explicó el efectivo y agregó: "El objetivo no son los pozos, sino que es todo este sector y todas estas hectáreas en todos los puntos cardinales" y detalló que la policía de Corrientes suministró a los equipos con prendas del niño.

Por su parte Juan Carlos Lombardi, presidente de la asociación civil Escuela Canina Catástrofes, había explicado a TN que "después de 72 horas es más complicado buscar a una persona. Un nene de cinco años puede llegar a caminar 12 kilómetros. Hay dos factores: alguien lo levantó de la zona o lamentablemente estamos buscando algún delito".

Un tío y una pareja amiga fueron detenidos

Luego de que declararan y se presentaran inconsistencias, se dictó este lunes la prisión preventiva a tres adultos, un tío del menor y una pareja amiga de sus padres, a raíz del requerimiento del fiscal de la causa, Juan Carlos Castillo. Los sospechosos habrían estado con el niño y sus primos al momento de la pérdida de su rastro.

José Peña, el padre de Loan, sostuvo: "Algo no me cierra" y agregó: "Ellos (los sospechosos) vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió".