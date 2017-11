Bordet visitó los padres y niños agredidos por la barra de Patronato

El mandatario asistió a la sede del Club Atlético, Deportivo y Social Strobel acompañado por el intendente de Diamante, Lénico Aranda, el diputado Provincial, Juan Carlos Darrichón, y las ministras de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, de Desarrollo Social, Laura Stratta y de Salud, Sonia Velázquez.



En ese marco, escuchó a los padres de los niños agredidos en el partido de Unión y Patronato, y a los dirigentes de la institución deportiva.



Luego del encuentro, Moyano, que asistió con los niños a la cancha el sábado, pidió "que no quede solamente en palabras y se cumplan todas las cosas que propusieron porque, la verdad, sería un poco de justicia", e hizo referencia a la necesidad de un acto reparatorio por parte de la dirigencia del Club Atlético Patronato.



Luego, insistió: "Fue muy buena la reunión y la propuesta para que nosotros, como club humilde, de pueblo, demos contención para estos chicos y podamos salir beneficiados".



El joven se desempeña hace tres años como el entrenador de las categorías sub 13 y 15 que viajaron el sábado a ver a Patronato. También contó que en el club se practica vóley y futbol: "Es un club que no pide que todos sean socios, no pide cuota por mes, es un club de contención que se hace todo esto que se ve a pulmón", destacó.



Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet explicó que "quisimos estar aquí hoy presentes en las instalaciones del club para manifestarle el total apoyo a las familias y a la institución por los hechos lamentables que tuvieron que vivir el fin de semana".



"Hay que tener una tolerancia cero para con los barra bravas y para con estas acciones de violencia", reiteró Bordet y se refirió a los aportes económicos que realiza el gobierno a los clubes que compiten en grandes ligas: "No queremos que ese dinero vaya para fomentar este tipo de acciones sino para que se haga deporte, se formen jóvenes y haya instituciones que sirvan para contener socialmente a nuestros niños y a las familias".



Respecto de los atacantes, el mandatario señaló que "nada tienen que ver con el deporte, nada tienen que ver con el fútbol".



"Como padre, como deportista, como hombre que le gusta el fútbol, esto es algo que no tiene explicación lógica pero sí tiene responsables, y los responsables tienen que dar la cara y que trabajar fuertemente para erradicar definitivamente la violencia", sentenció Bordet y señaló que se está trabajando coordinadamente con la justicia.