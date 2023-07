Ayelén Mazzina salió al cruce de las críticas al programa MenstruAR 

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, salió hoy al cruce de quienes cuestionan el programa de acceso igualitario de gestión menstrual sostenible, al sostener que lo hacen "porque han tenido otra realidad y no saben que hay pibas que dejan de ir a la escuela o a hacer deportes porque no tienen qué ponerse o donde viven no existen farmacias donde comprar toallitas".