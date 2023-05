Agustín Asmu es de Selección Argentina. 

En la ciudad de La Punta, San Luis desde el 2 al 4 de mayo se desarrolló el selectivo clasificatorio para integrar la Selección Argentina de tenis mesa Sub 15 y 19. El representante de Aspatem, Agustín Asmu (de 13 años) logró ganar el primer selectivo y clasificar primero al elenco Nacional Sub 15. Cabe destacar que el jugador entrerriano hizo lo propio el año pasado clasificando y participando en el Sudamericano de Lima.

Además Agustín competirá en un fecha del circuito mundial en Asunción, Paraguay y en Rosario previo al Sudamericano y luego continuará compitiendo en el circuito Nacional de la FATM.

Desde Aspatem, su padre Yamil y Fausto Fontana coach del atleta entrerriano, agradecen a la Secretaria de Deportes de Entre Ríos y todas las personas e instituciones que apoyan la carrera deportiva de Agustín.

Ayer, su padre y entrenador, habló con Ovación respecto del gran presente de su hijo Agustín: “Estamos muy contentos todos por esta clasificación de Agustín a la Selección ya que le permite defender los colores de Argentina. Es algo por lo que él se esfuerza y trabaja duro. Entrena mucho para esto así que estamos felices todos, la familia, los amigos y todos en Aspatem”.

Asmu ya viene de un proceso interesante que son los campamentos que organiza la Federación Argentina de este deporte y eso lo ayudó en su crecimiento. “Él desde el año pasado está participando de los campamentos que se hacen por espacio de 20 días, una vez por mes o mes por medio y que es organizado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa. Agustín estuvo en Mendoza, dos veces en Buenos Aires y en Rosario con muy buenos entrenadores y con los oros chicos de la Selección así que eso lo ayudó a levantar el nivel ya que tuvo muy buenos resultados en el circuito nacional saliendo campeón en el primer torneo del año en la Categoría Sub 15 en Santiago del Estero, fue tercero en Sub 19 y mayores del mismo certamen. Luego fue segundo en Alta Gracia en Sub 15 y Sub 19 así que estamos muy contentos. Esta clasificación a la Selección es la finalización de esta primer parte del año donde pudo cumplir sus objetivos y encima clasificando en primer lugar junto a Franco Varela de Salta”.

“Ahora, este viernes viaja a Asunción, Paraguay a participar de una fecha del Circuito Mundial, luego participa de otra fecha del Circuito Mundial en Rosario y en el Sudamericano. Estamos muy agradecidos a todos por el apoyo. Al UNO que siempre apoyó la carrera de Agustín y a todos los sponsors que son fundamentales para que esto siga. También a la Asociación y a la secretaría de Deportes. Esperamos que para el futuro él siga trabajando con ganas y duro. Le gusta mucho, pero hay que coincidir con la escuela también donde está yendo poco por la competencia. Estamos agradecidos a la Escuela Santa Teresita por la predisposición para que el pueda hacer los exámenes virtuales y presentar sus trabajos. Veremos que es lo que depara el futuro y los entrenadores sabrán que es lo mejor para Agustín en lo que se viene”.

Un ganador

El 25 de septiembre del 2009 nació Agustín en Paraná y como su padre jugaba este deporte llegó al mismo. Hoy es crack y va por más. “En el Selectivo me sentí muy bien. Ahora las próximas metas pasan por ganar algunas medallas en el WTT de Paraguay, en Asunción y también en el Sudamericano de Rosario. Mi deseo es seguir ligado a la Selección Argentina”.