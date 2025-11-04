Aeropuerto de Concordia: reprogramaron el primer vuelo a Buenos Aires

Humming Airways confirmó que el primer vuelo que saldría del Aeropuerto de Concordia a Buenos Aires este martes fue postergado para el 2 de diciembre

El inicio de los vuelos regulares que saldrían desde el Aeropuerto de Concordia “Comodoro J.J. Pierrestegui” hacia Buenos Aires y viceversa, operados por Humming Airways, se había anunciado para este martes 4 de noviembre. Sin embargo, fue reprogramado para el 2 de diciembre. Así lo confirmó el gerente de Coordinación Operativa de la empresa, Gonzalo Criniti.

“El primer vuelo tuvo una postergación y ahora la fecha será el 2 de diciembre”, indicó el directivo. Según explicó, el cambio en el cronograma se debió a la necesidad de completar un permiso técnico que aún no había sido emitido para el Aeropuerto de Concordia.

Aeropuerto de Concordia El Aeropuerto de Concordia conecta la región con nuevas oportunidades.

“Teníamos todo listo, pero todavía faltaba un permiso que debía emitirse para el Aeropuerto, así que por eso decidimos postergar unas semanas el inicio”, precisó Criniti, según publicó Diario Río Uruguay.

Cabe recordar que anteriormente el gobierno provincial había anunciado el vuelo inaugural para el 21 de octubre; pero luego se postergó para el 4 de noviembre, y finalmente para el 2 de diciembre.

El tiempo estimado de viaje será de 40 a 45 minutos, con dos frecuencias semanales, los martes y jueves. “Conectar Buenos Aires con Concordia implica articular con centros estratégicos del litoral entrerriano, con complementariedad productiva, institucional y social. Estas rutas responden a una necesidad histórica de conectividad. Con distancias terrestres largas, infraestructura disponible y un modelo operativo ágil, Humming puede generar un salto en accesibilidad, competitividad y vinculación regional”, habían destacado desde la empresa a mediados de este año.

Humming Airways Humming Airways unirá Concordia con Buenos Aires

Trámite en marcha y vuelo de prueba

El representante de la compañía aérea detalló que el trámite se encuentra avanzado y que, una vez completado, la empresa realizará un vuelo de prueba durante noviembre. “Vamos a ir con el avión y vamos a hacer un vuelo de prueba y todo”, confirmó.

El ensayo permitirá verificar las condiciones operativas de la pista y de las instalaciones aeroportuarias antes de iniciar las frecuencias regulares del corredor aéreo Concordia–CABA.

Aeropuerto de Concordia obras.jpg

Alta expectativa en la región de Salto Grande

Criniti destacó el gran interés que la nueva ruta generó en toda la región. “En los últimos meses, la ruta que más nos consultaron sobre el inicio, sobre las operaciones, sobre los precios, fue la de Concordia”, sostuvo.

El directivo agregó que el proyecto apunta a un público regional amplio, incluyendo localidades como Federación, Chajarí, Colón y Salto (Uruguay). “La preventa la realizamos con toda la región”, precisó.