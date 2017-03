"Tomate un vasito de agua corriente en Colonia Avellaneda", ironizó una vecina del barrio 400 Viviendas de IAPV, ubicada en calle Raúl Alfonsín. La foto, que muestra un vaso de agua con un color ambarino oscuro y el mismo líquido saliendo de la canilla, fue compartida en las redes sociales y generó gran repercusión entre los vecinos de esa localidad, quienes además de contar sus propias experiencias reclamaron que abonan por el servicio a la comuna de Colonia Avellaneda y ni siquiera pueden consumir el líquido vital.





El reclamo no es nuevo. Justamente a partir de la queja de los vecinos, por el color y el mal olor del agua que la Municipalidad local la analizó en enero de 2016 y confirmó que "es apta para consumo humano".





"Bromatología de la Municipalidad de Colonia Avellaneda, se informa a la comunidad que los resultados del análisis de agua de las muestras extraídas de los pozos de los barrios 200 y 400 viviendas realizadas en la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos, dieron como resultado apta para consumo humano", indicaba el comunicado.





Los vecinos aseguran que si bien no es constante, es muy frecuente que el agua tenga esas características. "Dicen que tiene magnesio, no sabemos, pero no te podes lavar ni los dientes. Se rompen los calefones y los electrodomésticos. Es terrible, pagamos por un servicio muy malo.", indicó a UNO la vecina.





Los habitantes de la localidad plantean la necesidad de un análisis más profundo del estado del agua, hecho, por ejemplo, por profesionales de alguna universidad.