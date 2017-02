Precios nublados: comerciantes no saben cómo armar las vidrieras

En una recorrida por el centro de Paraná se advierte de inmediato que la mayoría de los comerciantes no supieron o no quisieron transparentar los precios. Al entrar a los locales y preguntar, la duda queda saldada: no saben cómo hacer. Es que en realidad, por un solo artículo en la vidriera debería conocerse el precio en efectivo, el precio final con Ahora 12 , el final con Ahora 18, el que quedaría con determinada tarjeta en tres cuotas, con la misma pero en seis, y con cada una de los demás plásticos que circulan a diario. Optaron por carteles simples que invitan a pasar y preguntar por los diferentes financiamientos.