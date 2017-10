Macri anunció que avanzará con un plan de reformas del Estado

Envalentonado por el aplastante triunfo del Frente Cambiemos en las elecciones legislativas, el presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa anunció un paquete de medidas como parte de un gran acuerdo nacional. Si bien no brindó mayores precisiones las reformas consistirían en la aprobación del Presupuesto, una nueva ley de coparticipación y la reforma tributaria y fiscal. "No hay que tenerle miedo a las reformas", aclaró el primer mandatario, en el salón Blanco de la Casa Rosada. Se estima que los detalles del proyecto oficial serán tratados en un encuentro que Macri tiene previsto la semana que viene con los gobernadores, senadores, disputados, el Poder Judicial e intendentes. "Mientras la Argentina tenga déficit fiscal, va a seguir teniendo que tomar deuda. Tenemos un compromiso central que es reducir la pobreza. Y el primer camino es bajar la inflación. Si uno no va a financiar el déficit con inflación, lo tiene que financiar con deuda", afirmó el presidente Macri, acompañado por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Consultado por el aumento de los combustibles, que subieron un 10% ciento ayer, Macri aseguró: "Justo ahora en el mundo el combustible aumentó, pero yo creo que va a volver a bajar", en referencia a la desregulación del precio de la nafta.

Aunque desde el Gobierno prefieren ser prudentes, el plan gubernamental incluiría las reformas políticas, la educativa y la ley de Ministerio Público Fiscal. También seguramente en la mesa de conversación surgirá el tema del Impuesto al Cheque (que debe ser prorrogado por el Parlamento) y el reparto de dichos fondos, la decisión sobre la continuidad o no de la Emergencia Económica y cómo se asignarán los recursos al Fondo del Conurbano, publicó Ámbito Financiero.

En esa línea, el Presidente también dijo que insistirá para que "todas las fuerzas políticas" acuerden antes de 2019 una reforma previsional para tener un sistema "del siglo XXI".

"La reforma previsional es un debate en el mundo entero, tiene que ver con la evolución de la Medicina, el crecimiento de la población en términos de longevidad", advirtió.

Además, Macri adelantó que van a "volver a poner sobre la mesa" la discusión con gobernadores y autoridades sobre el voto electrónico y consideró que el sistema actual es "arcaico", "espantoso" y "facilita la trampa".

"Vamos a volver a la mesa, está sobre los temas que vamos a plantear con los gobernadores, con todas las autoridades, tenemos que tener un sistema electoral del siglo XXI, que simplifique la vida de la gente", sentenció el mandatario.

El Presidente volvió a descartar una reforma laboral: "Generar trabajo es la herramienta fundamental para reducir la pobreza. Vamos a trabajar sector por sector, ya empezamos. Vamos a avanzar en reformas que generen más trabajo. Hoy tenemos dos problemas: gente que no tiene trabajo y la mitad de los argentinos que trabajan en negro", sostuvo el jefe del Estado.

El llamado a la familia Maldonado

"Yo le di el pésame a la madre de Santiago. Yo sé lo que es el dolor para una madre. Lo sentimos todos los argentinos y seguirá en la Justicia para que se sepa la verdad de lo que pasó", fue lo único que dijo el Presidente al ser consultado por la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, haciendo mención al llamando que le hizo a Estela y que recibió el repudio de la familia Maldonado por considerarlo oportunista.

"La Argentina no tiene que parar y no tenerle miedo a las reformas porque reformarse es crecer, progresar, evolucionar, que nos va a generar entusiasmo, alegría, nos va ayudar a vivir mejor y a estar felices", sostuvo el mandatario, quien llamó a "compartir la sensación de protagonismo y progreso, que es lo que la gente votó ayer -por el domingo-".

"Estamos tratando de generar condiciones en las cuales realmente aquel que se levanta temprano todos los días y pone todo de sí para superarse día a día sienta que puede proyectarse", sentenció el primer mandatario.

En números, en la categoría diputados, Cambiemos obtuvo el 41,60% de los votos del total país, ya que el Gobierno se impuso en los cinco distritos centrales: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. De cara al futuro, el Presidente marcó como prioridades continuar con las obras de conectividad física y tecnológica, para ser un país "conectado y moderno", reducir el déficit fiscal bajando el gasto público para no seguir recurriendo al endeudamiento, aún cuando éste muestre confianza en la Argentina, e ir hacia "una lenta reducción de impuestos" para aliviar a los argentinos.

Respecto a la reforma del sistema impositivo, dijo: "Son cosas que están en la mesa y que tenemos que sentarnos y buscar alternativas que mejoren la vida de todos los argentinos" y enfocó también que "claramente" hay que hacer una reforma "en el sistema de votación y en el sistema educativo". Asimismo, adelantó que en el camino de generar trabajo "está por ver (acuerdos) sector por sector" y los referenció a los alcanzados por su Gobierno en la reserva petrolífera-gasífera de Vaca Muerta, en la Patagonia, al que calificó de "muy exitoso".

Con similares argumentos también los acuerdos similares que se discuten con la "industria automotriz, con la construcción, con la mesa de la carne, con los sectores de la pesca y la madera". Al respecto, el titular del Ejecutivo expresó que hay que "avanzar en reformas que generen más trabajo porque hoy tenemos dos problemas. Por un lado hay gente que no tiene trabajo y por otro prácticamente la mitad de los argentinos trabajan en negro".

Macri: "A mí el poder no me va a cambiar"

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que "todavía hay tiempo" para pensar en una candidatura para la reelección en 2019 y sostuvo que el poder "no" lo va a cambiar. "Yo tengo claro que el poder es una responsabilidad, que el poder es algo maravilloso si uno lo logra emplear en ayudar a que mucha gente tenga paz, tenga futuro; así que no tengan miedo, que a mí el poder no me va a cambiar, yo soy siempre el mismo", señaló el mandatario en conferencia de prensa en la Rosada.

El Presidente aseguró que desde su Gobierno se trabaja "para todos, y esperamos que aquellos que no nos votaron encuentren el lugar desde donde entusiasmarse y aportar todo lo que puedan" en beneficio de la Argentina, al tiempo que aclaró: "El poder es algo maravilloso si uno lo logra emplear en ayudar a que mucha gente tenga paz, tenga futuro".





Exportación de carne

Macri planteó ayer a los productores del sector cárnico el objetivo de exportar 7.000 millones de dólares anuales de carne de todo tipo con los que espera generar "docenas de miles de fuentes de trabajo", meta que se puede alcanzar en un plazo de entre cinco y siete años, según referentes de la actividad. El mandatario se reunió con representantes de la Mesa de Carnes, que incluye a todos los productores del sector cárnico, excepto el de la pesca. De acuerdo con datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), solo en carne bovina, las exportaciones de los primeros seis meses de 2017 alcanzaron un valor de alrededor de 578 millones de dólares.