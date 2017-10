Un día bisagra para la patria futbolera

En caso de obtener otro resultado, ya todo estará sujeto a una serie de combinaciones para determinar si jugará la repesca, algo que actualmente mira desde afuera por la falta de goles (apenas 16 a favor contra 26 de Perú) o se meterá de manera directa si tiene mucha suerte. El Seleccionado argentino llegó el domingo a la noche a Guayaquil, desde donde viajará hoy al mediodía rumbo a Quito. La delegación argentina fue recibida por el embajador Luis Juez, que se estrechó en un fuerte apretón de manos con el capitán Lionel Messi y algunos de sus compañeros, además del técnico, Jorge Sampaoli, y el propio presidente de AFA , Claudio Tapia. También participan como acompañantes Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga, campeones del mundo en México 1986. Pensando en el posible desarrollo, Sampaoli probó en las últimas horas con Enzo Pérez (también se mencionó a Pablo Pérez para ese lugar) en el medio por Ever Banega, de floja labor contra Perú y una larga serie de pálidas actuaciones, y Eduardo Toto Salvio un poco más adelantado por Alejandro Papu Gómez, a quien se observó vertical y eléctrico en La Bombonera aunque no desequilibró lo suficiente y tampoco marcó en una clara oportunidad.





El DT santafesino dejará intacta la línea del fondo compuesta por el arquero Sergio Romero y una línea de cuatro defensores, a pesar de sus deseos de jugar con tres en esa zona, con Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano y Marcos Acuña; arriba seguirán Ángel Di María (de opaca actuación ante Perú), Lionel Messi y Darío Benedetto. Sampaoli sostuvo muchas veces que busca "pequeñas sociedades y no funcionamiento" en este mal momento del seleccionado y por eso apelará a dos viejos conocidos como son Pérez y Salvio, que coincidieron dos temporadas en Benfica de Portugal. ¿Qué le pueden dar estas variantes? Enzo Pé- rez cuenta con una gran experiencia y de hecho disputó la final del mundo contra Alemania en un buen nivel. Con sus subidas y el control de pelota también puede otorgar el rompimiento de líneas que Banega jamás generó. Por su lado, Salvio tiene una enorme capacidad de recorrer todo el costado derecho y a la vez pisar el área rival o sacarse rivales de encima con su habilidad para el mano a mano. Posu lado, Ecuador llegará sin chances de clasificarse, con un segundo partido del entrenador argentino Jorge Célico en el banco de suplentes -tal vez quien más arriesga en el local- y con la idea de despedirse de la "mejor forma" de su gente. Para este partido, el DT no confirmó el once titular aunque es un hecho que Enner Valencia, prácticamente recuperado de un golpe en la espalda, ocupará un lugar en la delantera (en lugar de Eduardo Preciado) al lado de Roberto Ordoñez, aunque en caso de no llegar su puesto será para Carlos Garcés.





En otro orden, el lateral derecho Andrés López y el volante derecho Romario Ibarra reemplazarán a los suspendidos Antonio Valencia y Michael Arroyos, respectivamente. La idea del exdirector técnico de Huracán es apostar por un conjunto rápido para hacerle sentir al combinado argentino la presión y la altura. Lo cierto es que la Selección argentina se jugará uno de los partidos más importantes de los últimos años, aunque esta vez no es una final sino un partido crucial para determinar si se ausentará o no de una cita mundialista tras 48 años de asistencia perfecta.









*** Ecuador: Máximo Baguera Andrés López Darío Aimar Robert Arboleda Christian Ramírez Jefferson Orejuela Jefferson Intriago Romario Ibarra Renato Ibarra Roberto Ordoñez Valencia o Garcés DT: Jorge Célico.





*** Argentina: Sergio Romero Gabriel Mercado Javier Mascherano Nicolás Otamendi Marcos Acuña Enzo Pérez Lucas Biglia Eduardo Salvio Lionel Messi Angel Di María Darío Benedetto DT: Jorge Sampaoli.

Cancha: Estadio Olímpico Atahualpa. Árbitro: Anderson Daronco. Hora: 20.30.



"Vamos a clasificar"

El rosarino César Luis Menotti, el entrenador que le dio el primer título mundial a Argentina en 1978, vaticinó ayer que el equipo de Jorge Sampaoli le ganará a Ecuador, en Quito, y clasificará para Rusia 2018, pero advirtió que la realidad que vive el fútbol local debe ser "una señal de alerta", de cara al futuro. "Estoy convencido que Argentina le ganará a Ecuador y se clasificará para la Copa del Mundo. Pero también creía que le hacíamos tres goles a Venezuela (1-1). Con Perú (0-0) no tanto.

Igualmente esta realidad que vivimos debe ser una señal de alerta para el fútbol argentino", afirmó Menotti en declaraciones a TyC Sports. "Se puede ganar, empatar o perder, pero no hacer todo al revés. Eso no debe pasar nunca más. De última volvamos al 75 con todos los presidentes de los clubes juntos para hablar de la selección", agregó. Menotti además calificó a Lionel Messicomo un jugador "mágico, tal como lo era Maradona". "SAMPAOLISIGUE". El vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici, aseguró ayer que la continuidad de Jorge Sampaoli en el cargo de director técnico del seleccionado argentino "está garantizada" ya que "nadie imagina" al equipo liderado futbolísticamente por Lionel Messi "afuera" del Mundial. "La continuidad de Sampaoli está garantizada porque vamos a clasificar. Ninguna duda. Va a seguir Sampaoli porque no se me pasa otra cosa por la cabeza que jugar el Mundial", afirmó .





Chile necesita ganar donde nunca lo hizo





San Pablo.— E seleccionado de fútbol de Chile, conducido por el argentino Juan Antonio Pizzi, visitará hoy -sin el mediocampista Arturo Vidal, suspendido- al líder y ya clasificado Brasil, con la necesidad de un histórico triunfo que lo clasifique de manera directa al Mundial de Rusia 2018. El partido se disputará desde las 20.30 en el estadio Allianz Parque de la ciudad de San Pablo, con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y la transmisión en directo de la señal alternativa de TyC Sports.





El seleccionado chileno, campeón de las últimas dos ediciones de la Copa América -en 2015 y 2016-, necesita ganar por primera vez en suelo brasileño, donde no logró siquiera un punto con anterioridad, para clasificar directamente a la cita del año que viene en Rusia. La gesta es aún más complicada dado que Chile no podrá contar con el mediocampista Arturo Vidal, una de las figuras del equipo, ya que debe cumplir una fecha de suspensión. Brasil, por su parte, fue el primer clasificado de Sudamérica (lo consiguió en la fecha 14), lidera el certamen con 38 puntos y suma un invicto de 16 partidos con once victorias y cinco empates. En el historial Chile nunca ganó en Brasil por Eliminatorias.





Un mano a mano sin margen de error





Perú.— El seleccionado de fútbol de Perú, dirigido por Ricardo Gareca, se medirá hoy con Colombia, conducido por José Néstor Pekerman, en un partido mano a mano, sin margen para el error, para concretar el sueño de clasificar a la próxima Copa del Mundo de Rusia 2018. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Lima, desde las 20.30. Peruanos y colombianos jugarán con la calculadora en mano y con un oído en lo que pase en Quito, San Pablo y Asunción, ya que una combinación de resultados y de diferencia de goles puede ser determinantes para dirimir un lugar directo en Rusia o el repechaje ante Nueva Zelanda. Colombia todavía depende de sí misma para lograr el pase directo si vence en Lima, algo que por los últimos antecedentes parece muy posible. En caso de empate, los colombianos irán a Rusia si Argentina no gana y Chile pierde, y si pierde tiene opciones de jugar el repechaje, aunque deberá esperar que los albicelestes no sumen de a tres en Quito y Paraguay no supere por goleada a Venezuela. Perú depende de otros resultados para conseguir pasaje directo a tierras rusas, ya que si gana deberá esperar que Chile no lo haga en Brasil y que Argentina iguale con Ecuador o no logre vencer por una diferencia de gol mayor al resultado en Lima.





Paraguay mantiene el sueño de la hazaña





Asunción.— El seleccionado paraguayo recibirá hoy a su par de Venezuela, ya eliminado, en busca del triunfo que le permita soñar -con la necesaria ayuda de otros resultados- con la posibilidad de clasificar al Mundial de Rusia 2018. El partido correspondiente a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas se jugará desde las 20.30 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, con el brasileño Wilton Sampaio como árbitro y la televisación en directo de la señal alternativa de TyC Sports. Paraguay necesita imperiosamente de un triunfo -todavía mejor si es por amplia diferencia- y esperar de una serie de resultados ajenos para tener chances de clasificar al próximo Mundial de fútbol. Luego del agónico festejo ante Colombia, en Barranquilla, tras el triunfo por 2-1 (que también celebró Argentina), el equipo guaraní quedó séptimo con 24 puntos aunque con la peor diferencia de gol (-5) de los cinco seleccionados que se disputan las dos plazas directas y el repechaje. La única opción de Paraguay para sacar pasaje directo a Rusia será vencer a Venezuela, que Argentina no le gane a Ecuador en Quito; que Chile pierda en Brasil; sin importar el resultado entre Perú y Colombia en Lima.





Uruguay quiere asegurarse el pase





Montevideo.— El seleccionado de fútbol de Uruguay, ubicado segundo con 28 unidades, a diez del líder Brasil, buscará hoy un resultado que lo clasifique al Mundial cuando reciba a Bolivia, con 10 puntos y ya sin chances de participar en el Mundial Rusia 2018. El partido se jugará a partir de las 20.30 en el estadio Centenario de Montevideo, con el arbitraje del brasileño Ricardo Marques, secundado por sus compatriotas Rodrigo Correa y Guilherme Dias Camilo, y televisación de TyC Sports. El seleccionado uruguayo viene de empatar como visitante 0-0 ante Venezuela en la ciudad de San Cristóbal y el técnico Oscar Washington Tabárez dijo en las últimas horas que "la única cuenta que hacemos es ganarle a Bolivia. No nos creemos que estamos clasificados y no nos creemos que vaya a ser un trámite este último partido". "Hablamos de eso con los futbolistas, que tengan esa precaución, no den ventajas, y traten de ganar, que sería una cosa maravillosa para todos. Nosotros no nos sentimos clasificados hasta que le ganemos a Bolivia. Ellos no tienen la presión que tienen los que buscan la posibilidad de clasificar y eso lo hace peligroso. Contra Perú, de visitante, hicieron un buen partido", dijo Tabárez, de 70 años.

Quito.— El seleccionado argentino de fútbol se jugará hoy la última chance para ir al Mundial Rusia 2018 ante Ecuador en Quito, en un partido correspondiente a la fecha final de la Eliminatoria Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, comenzará a las 20.30 (hora argentina) con arbitraje del brasileño Anderson Daronco y la televisación de la TV Pública y TyC Sports. El equipo conducido por el casildense Jorge Sampaoli (25 puntos) tiene la obligación de ganar en los 2.850 metros de altura, algo que se consiguió por última vez en la clasificación para el Mundial 2002 de Corea- Japón. En esa oportunidad, el 15 de agosto de 2001, el Seleccionado albiceleste venció 2-0 con goles de Hernán Crespo, de penal, y Juan Sebastián Verón, dirigida técnicamente por Marcelo Bielsa. El triunfo Albiceleste será el camino para meterse en el repechaje contra Nueva Zelanda o sacar boleto directo a Rusia, si Chile (26) no supera a Brasil (38) como visitante, debido que cualquier conclusión entre Perú (25) y Colombia (26) lo beneficiará en ese contexto.