Boca y River ya juegan el Superclásico

Buenos Aires.— El capitán de Boca, Fernando Gago, trabajó ayer diferenciado en el Complejo Pedro Pompilio, pero jugará el próximo domingo a las 17 el superclásico frente a River Plate, en La Bombonera, por la 24ª fecha del Campeonato de Primera División.

Gago, de 31 años, quien volvió a jugar hace quince días en la goleada ante Arsenal, tras tres semanas de inactividad por un desgarro en el recto anterior derecho, fue preservado por el técnico de cara al trascendental partido que jugará el líder del certamen ante su clásico rival, que está a siete puntos, pero con un encuentro pendiente.

De hecho, Guillermo Barros Schelotto hizo esto durante toda la semana, ya que el martes preservó al volante Pablo Pérez, al zaguero central Santiago Vergini y al delantero y goleador Darío Benedetto y ayer hizo lo propio con el otro marcador central Juan Insaurralde. Más allá de esto, los cuatro futbolistas serán titulares frente a River.

En consecuencia, el equipo sería con: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Vergini, Insaurralde y Frank Fabra; Pérez, Gago y Rodrigo Bentancur (luego se irá a Corea del Sur para jugar el Mundial Sub 20 con el seleccionado de Uruguay); Cristian Pavón, Benedetto y Ricardo Centurión. Pero aún no está confirmado, porque el mellizo Guillermo no realizó todavía una práctica de fútbol formal en estos días.

EN el monumental. El mediocampista de River Plate, Ignacio Fernández, respondió sin problemas a las exigencias ayer de los trabajos con pelota y será titular el domingo en la Bombonera en el Superclásico frente a Boca Juniors , el partido excluyente de la fecha 24 del torneo de Primera División.

Nacho Fernández que sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda hace dos semanas se recuperó de la lesión y se entrenó junto a los jugadores titulares que no formaron parte del empate frente a Emelec por la Copa Libertadores disputado anoche. De este modo y de nos surgir inconvenientes, el equipo para enfrentar a los Boca será con: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonathan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

El ex jugador de Gimnasia se lesionó en el partido frente a Emelec de hace 15 días en Guayaquil y volverá al equipo a los 18 días del desgarro tras haberse perdido solamente dos partidos, el de Sarmiento y la revancha con Emelec.

El entrenamiento de ayer por la mañana se desarrolló en el Monumental, y Gallardo dispuso de una rutina con pelota por sectores y al final paró el equipo con Nacho Fernández por la izquierda y sin Martínez Quarta que realizó tareas regenerativas.

BUENA MEDIDA. "Somos Rivales, no enemigos", fue la consigna de Boca Juniors y River Plate, en un acto solidario con miras al superclásico que jugarán el domingo a las 17, en La Bombonera, por la 24ª fecha del torneo de fútbol. El evento, del que formaron parte el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, de Boca, y el enganche Tomás Andrade, de River, se desarrolló en una escuela primaria de "Ciudad Oculta", como es conocida la Villa 15 del barrio porteño de Lugano. "Lo más importante son los valores, esto un partido de fútbol y queda todo ahí. En la cancha cada uno va a todas, pero fuera de ella somos amigos", dijo Andrade, de 20 años.

Por su parte, Fabra señaló: "Primero el estudio, la educación es lo más importante para una persona durante su vida. Soñaba con ser jugador de fútbol y llegar a un club como Boca. Contra River solo es un partido", apuntó.

Referente. “Nos jugamos mucho y hay muchos equipos que también piensan que podemos darles vida. Este partido nos va a marcar para seguir peleando arriba. Si el resultado que conseguimos es positivo, podemos favorecer a muchos. Lo encaramos positivamente”, declaró Ponzio por el partido del domingo en La Boca.