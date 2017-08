Árbitro agredido: "Es la profesión que elegí y voy a seguir arbitrando"

"Fue una jugada más del partido. Como toda pelota parada en el área siempre hay empujones. Advertí y no entendieron, tuve que actuar y sacar la roja. Nunca pensé que el jugador iba a reaccionar de esa manera", comentó el árbitro.

La violencia volvió a estar presente en la provincia y Martín Leiva sufrió un fuerte cabezazo, que lo obligó a suspender el partido. "El golpe fue muy fuerte por lo que el partido fue suspendido. Yo no podía seguir en esas condiciones fue una tarde para el olvido. Fui agredido por primera vez, ahora me va a costar mucho volver a una cancha. Voy a pensar dos veces antes de accionar".





Luego del partido se viralizó en las redes sociales el video del incidente. Martín Leiva analizó lo ocurrido antes del golpe del jugador en su rostro: "Gracias a Dios había una cámara, llegue a mi casa luego de hacer la denuncia correspondiente y analicé la jugada, no hubo nada de otro mundo. Mi labor era sancionar por lo que ocurría dentro del área, no veo ningún error humano".

El colegiado principal del encuentro estuvo acompañado por Martín Pereyra y Rodrigo Brizuela en el partido que marcó su carrera arbitral. "Estoy agradecido a todas las personas que me apoyaron horas más tarde de lo ocurrido. A mis colegas, dirigentes y familiares que me alentaron a seguir. Se que no será fácil pero es la profesión que elegí y voy a seguir arbitrando", comentó Martín Leiva a UNO.





En cuanto a la recuperación y los días posteriores al incidentes el colegiado comentó: "Mañana tengo que hacerme una placa en la nariz para descartar cualquier lesión ósea. Además voy hacerme ver el oído, tengo un zumbido y no me deja escuchar bien. Ahora a seguir trabajando que luego de las elecciones se vuelve a las canchas".