Una jornada con la mira puesta en prevenir la violencia en los noviazgos

La jornada provincial "Juventudes y amores. Noviazgos sin violencia " se organiza con motivo de celebrarse el sexto año del Proyecto de Extensión "Juventudes y amores" de la Facultad de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Se realizará el 1º de junio en el centro cultural y de convenciones La Vieja Usina, de Paraná. El objetivo es apuntar la prevención de la violencia de género en los contextos de los relaciones amorosas de los jóvenes y adolescentes; una problemática marcadamente naturalizada dentro de la cultura patriarcal.









"En la sociedad la violencia es justificada y naturalizada por nuestra cultura patriarcal; mitos y prejuicios que se traducen en propagandas, en noticias, en mensajes, en chistes que circulan en las redes. Está muy naturalizada", resaltó la docente.

En esta oportunidad apuestan a la prevención de la violencia en los noviazgos como primeras experiencias amorosas en los adolescentes y jóvenes. Pero saben que también está muy naturalizada la violencia contra la mujer en el seno de las familias, que es adonde acotan las intervenciones y los objetivos en el proyecto.





Otro de los puntos abordados en el proyecto de extensión es la situación de enamoramiento como "puerta de entrada" al mundo de la prostitución. "Conocemos historias de adolescentes que se han enamorado de su fiolo y que en ese sentido las atraviesan situaciones de violencia de suma crueldad".





Múltiples caras

Lemos consideró que la violencia tiene muchos rostros: diferentes modalidades y nuevas formas que va adquiriendo, como por ejemplo a través de las redes sociales y la tecnología. "Hemos detectado diferentes situaciones de violencia: hay violencia física, que es la más visible, violencia económica, psicológica, simbólica, obstétrica. Por eso digo que la violencia tiene diferentes caras que se recrudecen".





La problemática en este momento adquiere nuevas formas como el hostigamiento cibernético, que es escrachar a la pareja, subir fotos íntimas a internet o compartirlas con amigos o amigas. Lo miso sucede con los chistes que circulan por whatsapp o que llegan por las redes.





"La violencia siempre tiene un objetivo que es controlar, dominar, someter a la persona sobre la cual se ejerce. Esto es lo que queremos compartir mediante diferentes paneles", sosrtuvo





La punta del iceberg





Los datos que registra el Poder Judicial son, según la visión de Lemos, la "punta del iceberg". Esto es así porque no muchas situaciones de violencia en los noviazgos llegan a la Justicia, por diferentes razones: "Porque son adolescentes, porque suelen ser minimizadas, porque se piensa que es la primera experiencia o porque no tienen personas de confianza o espacios donde puedan plantear sus dudas e inquietudes. Si no hay adultos en la familia, profesores o gente de confianza donde puedan plantear lo que les está pasando, mucha veces no son denunciadas estas violencias, como tantas otras".





Ruth Lemos Fragmento





Sobre la jornada





Se propone este encuentro para compartir diferentes saberes, inquietudes, propuestas, respecto a las experiencias amorosas de adolescentes y jóvenes en el actual contexto. Las mismas serán abordadas desde una perspectiva de género y derechos humanos , con paneles a cargo de especialistas y la realización de una propuesta cultural.





La jornada se encuentra destinada a personas interesadas en la problemática y su inscripción es gratuita, la que se encuentra cerrada por haber llegado al cupo de 500 personas.





Programa





Hora 14: Acreditación





14.30: Acto de apertura. Lic. Laura Salazar, Decana de la Facultad de Trabajo Social, UNER. Dra. Susana Medina, Presidenta de AMJA (Asociación de Mujeres Jueces de Argentina) y de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ). Mg. Ruth Lemos, Directora del Proyecto Juventudes y amores, FTS, UNER, integrante de la Oficina de Violencia de Género, STJER.





15 a 16.15: Experiencias de prevención y abordaje de situaciones de violencia de género en los noviazgos. Andrea Liascovitz, Gisel Molina, Rocío Colombo, Arq. Alejandra Rotondi, Proyecto Agremiación y Acción Juvenil, UNC. Dra. Silvina Elizalde, Lic. Silvia Primo, Lic. Soledad Bustos, Proyecto Juventudes y amores, UNER.





16.30 a 17.45: Acceso a justicia de adolescentes y jóvenes en situación de violencia. Abog. Leandro Dato, Fiscalía de Género, Ministerio Público Fiscal. Dra. Yanina Mariel Yzet, Directora Oficina de Violencia de Género, y Mg. Virginia Bravo, REJUCAV, ambas integrantes del Proyecto Juventudes y amores, UNER.





18 a 19.30: No hay trato con la trata. Debate a partir de la presentación del unipersonal "Elena", a cargo de Mariel Rosciano, y del libro "Yo Elijo Contar mi Historia", de Elena Moncada, Pta. Asociación Mujeres en Actividad.





20: Cierre de la Jornada y entrega de certificados.





Mirá la entrevista completa en UNO TV

Ruth Lemos