Un nuevo marco legal para regular carreras a distancia

La revolución tecnológica lentamente está llegando al ámbito educativo superior. Y esa ola empuja a la modalidad de la educación a distancia, que muestra su mayor desarrollo en las universidades privadas, y con sensible rezago aún en las universidades públicas.









Esta modalidad educativa que está signada por los nuevos fenómenos digitales y procesos de virtualización de todas las actividades y áreas de la vida diaria– tendrá una creciente inserción en el ámbito de la educación formal. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el país –aunque en forma heterogénea–, en Entre Ríos todavía es muy escasa la oferta para cursar completamente una carrera, a través de Internet, sin necesidad de concurrir físicamente a una facultad.









La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) aún no cuenta con una carrera que se pueda cursar en forma íntegra, a distancia; tampoco la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En cambio, en la Universidad Nacional de Entre Ríos hay tres carreras, desde hace un tiempo: la Tecnicatura en Control Bromatológico, el ciclo complementario de la Licenciatura en Enfermería, y una Tecnicatura en Instrumentación Quirúrgica, dependientes de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Bromatología.









En el ámbito privado, aquellas casas de altos estudios con presencia en todo el país –como la Blas Pascal o Siglo 21, por nombrar un par– son quienes exhiben el mayor desarrollo. En tanto, las que tienen sede en la provincia –por ejemplo la Universidad Adventista del Plata o la Universidad de Concepción del Uruguay– tampoco ofrecen carreras virtuales. La Universidad Católica Argentina –sede Paraná– tiene a disposición la carrera de pregrado de Bibliotecología.









Estas posibilidades, en un contexto de avance indefectible e irrefrenable de la educación virtual, resultan aún exiguas, casi nulas. Y frente a ese fenómeno que han producido las transformaciones tecnológicas y culturales, las universidades nacionales iniciaron el año pasado el trabajo de actualización de la reglamentación vigente (Resolución Ministerial 1717/04) que regula a las carreras de posgrado), para conformar una nueva normativa que permita la acreditación de carreras y el reconocimiento del Sistema institucional de Educación a Distancia.









Ese análisis ya ha pasado por distintos estamentos como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y Consejo de Universidades, que reúne a las casas públicas y privadas. El borrador de la nueva norma está concluido y solo resta que el Ministerio de Educación de la Nación le de rango legal.









A partir de ese nuevo rumbo trazado para adecuarse a los nuevos tiempos, ampliar las fronteras y alcances de la educación, garantizando la calidad educativa y la gratuidad, la UNER inició una serie de encuentros y jornadas para avanzar en los lineamientos de un sistema de Educación a Distancia, como política institucional.









Durante los últimos años, a la par del notable avance que ha tenido esta modalidad en los institutos privados, en el ámbito público se han producido experiencias de virtualización en cursos o materias.









En ese marco, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) Jorge Gerard, informó a UNO que a nivel nacional está en su punto final el nuevos sistema de acreditación de las carreras a distancia.









"Nuestra universidad tiene que adaptar las carreras que ya tiene, y las nuevas que están pensando, a esta nueva normativa que si bien no está aprobada, ya la conocemos y hay un acuerdo para que salga", explicó.









"Hasta ahora, lo que había, eran solo reglamentaciones para su instrumentación, pero no un sistema de acreditación", fundamentó el rector de la UNER, y citó la necesidad que cada universidad tendrá que crear un sistema de gestión.









La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) tendrá a cargo las acreditaciones del sistema de gestión que cada universidad –que abarca la parte administrativa y la tecnológica, la modalidad de las comunicaciones, el seguimiento y los procesos de evaluación, en tanto cada facultad que creará una carrera podrá hacer uso de ese sistema ya acreditado. Quedará pendiente la acreditación específica de los contenidos de cada carrera.









"Esto viene a llenar un vacío, y está de por medio la calidad educativa, porque justamente una de las cosas que más se cuestiona es la validez de los títulos, en igualdad de condiciones que las presenciales", planteó.









El desarrollo dentro de la UNER es dispar, asimétrico. El mayor avance está dado en las Facultades de Ciencias de Salud y Bromatología, con experiencias virtuales hace años.









"Por esa razón nos estamos enfocando en la formación de los recursos humanos en todas las facultades, con capacidad para la elaboración de contenidos de carreras a distancia", razonó Gerard.









Actualmente, en la UNER están disponibles como carreras a distancias, la Tecnicatura en Control Bromatológico, el ciclo complementario de la Licenciatura en Enfermería, y una Tecnicatura en Instrumentación Quirúrgica.









"La perspectiva es, desde el año próximo, empezar con nuevas carreras a distancia. Las facultades están en ese proceso, pero en los próximos meses ya las vamos a tener. Algunas serán carreras nuevas, otras ya existentes, a nivel de Tecnicaturas", planteó, y acotó: "Hoy, la mayor parte de las carreras a distancia están en las universidades privadas, y nosotros estamos pensando en carreras que serán gratuitas".













***

Proceso













Por su parte, la responsable del área de Educación a Distancia de la UNER, Roxana Puig, se refirió al proceso de debate iniciado en la universidad, a partir también de algunas experiencias virtuales parciales fundamentalmente acotadas al ciclo superior de formación, que tienen como propósito promover la graduación de los estudiantes, apoyar la presencialidad y también algunas experiencias puntuales de algunas cátedras.









Al respecto, citó que en Ciencias Económicas se trabaja actualmente en virtualizar parte de las carreras. "Tienen verificado que en los últimos años, los estudiantes ya consiguen trabajo, y de ese modo prolongan su momento de graduación, y lógicamente no tienen disponibilidad de tiempo para cursadas intensivas", explicó, y aclaró que si bien su desarrollo es muy incipiente, aún o se puede hace una evaluación definitiva. "Lo que es importante destacar es que la modalidad virtual básicamente lo que hace, es ampliar el universo de posibilidades para trabajar sobre la retención, la graduación y promoción de los estudiantes".









En cuanto a las carreras disponibles, mencionó que en el caso de la Tecnicatura en Control Bromatológico, ya es una oferta completamente virtual, tras reemplazarse algunos módulos impresos que aún tenía, a través de correo o envío de material.









En materia de planificación estratégica de la universidad, a tono con lo afirmado por Gerard, la UNER trabaja en un plan de desarrollo de la plataforma virtual para Entre Ríos, que pretende atender especialmente primero a las localidades de la provincia que tienen un número importantes de habitantes, pero donde es difícil radicarse.









En ese sentido, citó que la oferta de carreras disponibles será una decisión de cada Consejo Directivo. "Nosotros estamos trabajando sobre un supuesto de carreras de pregrado, Tecnicaturas o carreras cortas. Es interesante que las facultades ya están trabajando, que hay experiencias en marcha acotadas, pero que nos permite ir formando docentes por un lado", indicó, tras remarcar que la modalidad es muy particular: "No es colgar material para que el alumno lo vea y luego estudiarlo, sino hay que tener mediaciones pedagógicas que permitan garantizar el proceso de aprendizaje, equivalente al presencial. Entonces requiere producir el material y contenidos para esta modalidad, pensar la dinámica pedagógica para esta modalidad donde uno no tiene o no se plantea el estudiante, sino está permanentemente mediando en la comunicación".









Para tomar como referencia, y analizar procesos ya realizados en otras universidades públicas, la UNER ha observado particularmente los trabajos en la Plata, Quilmes, Litoral y Patagonia Austral. "Cada una tiene su impronta y modelo", acotó.









Finalmente, apuntó que la próxima oferta académica de educación virtual de la UNER será una Especialización de Producción en Contenidos y Ambientes Digitales Educativos.









"Es una apuesta muy importante, porque apunta a la formación docente de posgrados en el área. Es un tema muy interesante; no todos los docentes están interesados en formarse en esos aspectos pedagógicos", y acotó que las facultades proponen los posgrados o seminarios.









***

Detalles del proyecto ya consensuado









El nuevo esquema normativo ya está a disposición del Ministerio de Educación de la Nación.



Entre otros aspectos, contempla la formación de un sistema de educación a distancia para cada universidad, que regulará la actividad interna, con sus particularidades pedagógicas, metodológicas y de gestión.



Por Educación a Distancia entiende "a la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza' soportes materiales y recursos tecnológicos, tecnologías de la información y la comunicación, diseñados especialmente".



Para que una carrera de pregrado, grado o posgrado sea considerada como dictada a distancia se requiere que la cantidad de horas no presenciales supere el 50% de la carga horaria total prevista en el plan de estudios. Las carreras en que la cantidad de horas no presenciales estuviese entre 30% y 50% del total, deberán someter a evaluación el Sistema Institucional de Educación a Distancia.



Otro apunte es que la validación del Sistema de Educación a Distancia será otorgada en el marco de un proceso de evaluación previsto en el artículo 44 de la Ley de Educación Superior.



Asimismo, las carreras dictadas a distancia, cuando tuvieren versiones dictadas en forma presencial, deberán tener el mismo plan de estudios, denominación del título y alcances. Y en los diplomas no se hará mención de la opción pedagógica de que se trata.













***

Datos









- Con carácter gratuito, desde el ámbito pública la oferta actual de la UNER abarca las carreras de Tecnicatura en Control Bromatológico, el ciclo complementario de la Licenciatura en Enfermería, y una Tecnicatura en Instrumentación Quirúrgica.





- El resto de las experiencias de virtualización en esa casa de altos esudios está acotada a determinados tramos académicos o materias.





- En el plan de desarrollo de la plataforma virtual, la UNER se propone atender especialmente a las localidades de la provincia sin su presencia física.





- La nueva oferta de carreras que se propone ampliar a partir del año próximo, será una decisión del Consejo Directivo de cada facultad. La idea apunta a poner en marcha propuestas de pre-grado o Tecnicaturas.