Las universidades públicas piden más fondos para 2018

De acuerdo con el presupuesto presentado días atrás por el gobierno nacional, el sistema universitario nacional tendrá 97.317 millones de pesos para funcionar en 2018. Se trata de un monto que supera casi en un 26% el nivel de recursos de este año, según explicó el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) Jorge Gerard. "El incremento es similar a la pauta salarial dada este año", acotó.

En el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el presupuesto que figura en el proyecto enviado por el Gobierno es de 1.207.454.826 pesos, por encima de los casi 1.000 millones de pesos de este año.

"En nuestro caso –dijo– estaríamos para funcionar en condiciones similares a este año. En realidad, lo que tenemos son expectativas en torno al proyecto de crecimiento, que es ahí donde estamos discutiendo. Pero hay que tener en cuenta cómo se tome el presupuesto, porque se divide en dos partes: una vinculada a sueldos y gastos de funcionamiento, pero también hay otros ítems, a través de programas especiales, que son distribuidos por la Secretaría de Políticas Universitarias", indicó.

Precisamente, una de las líneas de trabajo que se propone la UNER, y que depende del nivel de recursos y financiamiento, es un plan de desarrollo territorial en la provincia: "Dentro de un mes vamos a terminar ese proceso de evaluación que lleva casi un año, y a partir de ahí vamos a generar el proyecto. Uno de los puntos principales es la implementación de carreras a distancia en el interior de la provincia, a nivel de tecnicaturas. Es algo muy ambicioso y estamos basados en proyectos con municipios. Está en su fase de elaboración, pero estamos pensando que cada facultad debería implementar al menos dos carreras de este tipo, por lo que tendríamos que ofrecer unas 15 y 20 carreras", señaló.

Por otra parte, hay una necesidad de inversión edilicia. En ese marco, Gerard mencionó las obras en marcha, próximas a terminar, en la sede de la Facultad de Bromatología –con una inversión de 70 millones de pesos–, la nueva sede del Consejo Superior en Villaguay que finalizará antes de fin de año; la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Administración; y obras en Ciencias Económicas, Agropecuarias e Ingeniería, con financiamiento ya obtenido.

"Los proyectos que tenemos pendientes son la construcción de la escuela técnica de Concordia, la sede de la carrera de Kinesiología en Villaguay, y está en proyectos las ampliaciones en las facultades de Ciencias Agropecuarias y Trabajo Social", indicó.

Rechazo

Ante la consulta sobre los plazos fijados hasta el 13 de octubre, en el marco de la incorporación de los 500 becarios que fueron desvinculados en diciembre de 2016, y que el Gobierno ofreció su incorporación en las universidades, Gerard explicó: "Trabajamos dentro del CIN en el tema de los criterios generales que todavía están en discusión. Hay cuestiones relativas al ingreso, y hubo reclamos por la permanencia y salarios que la autonomía universitaria no les permite dar, así que se está viendo. En el caso de la UNER estaríamos hablando de cuatro o cinco becarios que se radicarían en la provincia, porque las solicitudes están fundamentalmente en universidades grandes, porque los proyectos de investigación están allí radicados. Entonces los becarios presentan sus proyectos ahí, con sus directores. Esa es una de las cuestiones, que muchos no quieren trasladarse al interior".









Asimismo, acotó: "Nosotros ya manifestamos nuestra voluntad de incorporación, pero no están definidas aún las condiciones en los compromisos de esa relación. Abarca el financiamiento y la incorporación al presupuesto de las universidades, porque no podemos incorporar a los becarios por uno o dos años como son estas becas. Los becarios terminan un doctorado o un posdoctorado, y después no podemos no tener financiamiento para incorporarlos", e insistió: "Una cosa es la transitoriedad, que no habría problemas, sino el compromiso futuro para la incorporación, y allí hay que contemplar los planes de trabajo, la incorporación a equipos de trabajo existentes, y después los concursos; en las universidades no les podemos garantizar a nadie la estabilidad si no es por medio de concurso", refirió en torno a la negociación existente.