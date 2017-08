La Policía intervino por una denuncia de maltrato infantil en un jardín de infantes

Personal policial intervino por una denuncia de maltrato infantil en el anexo de un jardín de infantes en el jardín de infantes de la Escuela Nº 8 Juan Martín de Pueyrredón de Paraná





Según se informó, la situación se descubrió cuando un albañil que trabaja en el lugar escuchó los gritos de quien sería una persona a cargo de los pequeños.













Respecto al hecho,en las últimas horas se viralizó un audio en el que se escucha la voz de una mujer que de mala manera le grita a un pequeño: "Hoy viniste y estas acá. Acá no se llora".







"No quiero venir acá más", le dice el pequeño, a lo que la supuesta maestra jardinera le replica gritando: "Sí, pero hoy ya viniste, se lo decías a tu mamá mañana. Ya estás acá ahora y no se llora acá, me escuchaste".









El audio de un vecino





"Si alguien tienen hijos, sobrinos o nietos en el jardín de calle Malvinas 444 que vayan a buscarlos, porque no puede ser que se trate de esta manera a los chicos que van a ese jardín. Esto ocurrió este martes", relató un hombre, quien sería el que grabó el hecho.









Varios padres de anoticiaron de la situación y se acercaron ofuscados para corroborar el estado de sus hijos.