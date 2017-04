Ignacio Buiatti, el youtuber que apuesta a la educación musical a través de sus videos

Ignacio Buiatti, un paranaense de 22 años que pisa fuerte en las redes sociales. Su nombre y apellido valen oro. Es famoso, y al lugar que va lo reconocen automáticamente. Es carismático, talentoso y brillante. Se trata de

















Al igual que Julián Serrano , Nachito cuenta con un canal en YouTube donde sube sus videos en donde trata con humor diversos temas y también publica sus producciones musicales. Pero lo que ahora está llamando la atención de sus seguidores es que el año pasado el joven comenzó un proyecto con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) para que cientos de niños y adolescentes aprendan sobre la historia de la música y sus distintos estilos.









Embed







***

Sobre Nachito













Ignacio Buiatti, con tan solo 22 años, cuenta con una amplia carrera como youtuber y DJ. Su primer evento multitudinario en el cual participó fue el Club Media Fest en abril de 2015. Este evento fue el primer festival de youtubers de Latinoamérica que convocó aproximadamente a 50.000 personas y desde entonces su actividad artística no paró y a partir de ahí fue en ascenso. Nachito tuvo la oportunidad de viajar a diferentes países y lucir su talento. Estuvo componiendo y tocando su música electrónica en Colombia, Perú, Chile, Paraguay y también pudo recorrer Argentina de punta a punta. En diferentes eventos compartió escenario con grandes youtubers de renombre internacional como El Rubius, Hola soy German, Fernanfloo y Juanpa Zurita.









De esta manera, Buiatti se vuelve un referente en el ámbito de la música tanto a nivel nacional como internacional y es por eso que con su carisma, su talento y su compromiso se sumó a la realización de una tesis de producción audiovisual de dos alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.









"Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la música y la creación de contenidos audiovisuales porque disfruto mucho de la edición de videos, de poder compartirlos con otras personas y que a través de estos la gente se divierta, aprenda y la pase bien. Es por esto que el proyecto de la UNER me parece muy copado", indicó a UNO Nachito respecto de la tesis de producción De Argentina a la China: la historia mundial de la música en un toque.









Embed











***

Sobre el proyecto













De Argentina a la China: la historia mundial de la música en un toque, es una tesis de dos alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER que consiste en la producción de 14 microdocumentales audiovisuales que tratan sobre la historia de la música y sus distintos estilos.









Pero la particularidad de estos materiales educativos es que son interpretados por un youtuber, o sea Ignacio Buiatti, quien establece una empatía especial con niños y adolescentes que son el público destinatario y genera un impacto más fuerte en las redes sociales del que tal vez podría lograrse en una escuela.









De esta manera, esta tesis, que se enmarca dentro del campo vincular Comunicación/Educación, apunta a que un youtuber de Paraná hable sobre la música y sus distintos estilos en las redes sociales y esta decisión se tomó debido a que el público elegido, niños y adolescentes, son quienes más navegan en Internet y el objetivo es que en esta telaraña informativa puedan aprender y tener la posibilidad de generar nuevas formas de percibir y provocar fenómenos de índole social y cultural.









Embed











Según indicaron los tesistas a UNO, De Argentina a la China: la historia de la música en un toque es una producción de contenido histórico donde a partir de una serie de preguntas se rescata cómo nació la música y cómo evolucionó a lo largo de la historia de la humanidad.









"Estos audiovisuales partieron de los objetivos educativos y curriculares que se llevan a las aulas de los alumnos que asisten al nivel primario y solo tienen unas tres horas semanales de educación musical. Es por eso que los destinatarios son estudiantes de entre 6 y 12 años, por lo que se procuró realizar una propuesta estética ágil y dinámica acorde al público, ya que este material intentará fortalecer el aprendizaje de los chicos en Internet más allá de las actividades que realizan la escuela Primaria como centro activo de vida social y cultural y como centro de producción y distribución de conocimientos", explicaron los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social.









Embed









***

El compromiso













Luego de que los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social elaboraran el proyecto, contactaron a Buiatti, quien aceptó inmediatamente. "Me parece un proyecto excelente. La idea me fascinó desde un primer momento en que la escuché", señaló el joven youtuber y DJ, y agregó: "Me gustó mucho que los dos estudiantes hayan tomado esta iniciativa porque creo que la educación es uno de los puntos claves más importantes en el desarrollo de un país y está genial que quieran enseñar sobre la historia de la música y sus distintos estilos en las redes sociales".









Además, Nachito indicó: "El poder combinar algo que abarca tanto público como lo son las redes sociales con la educación es genial. Creo que así debe ser con todo porque hoy la escuela está en Internet por así decirlo".









Sin dar rodeos, el talentoso artista señaló: "La música es algo apasionante y creo que todos deben tener la oportunidad de aprender sobre ella porque es algo hermoso. Es indescriptible el momento en que uno cierra los ojos y escucha música o tocar algún instrumento".









Embed











Respecto de la combinación de las redes sociales con la música, Buiatti dijo: "Lo que siento por la música también lo siento con las redes sociales. Lo que me pasó es que ambas tienen algo en común y es la libertad. Tanto en YouTube como en la música uno es libre y puede hacer las cosas a su manera, puede crear y producir lo que le guste sin límites".









Luego de esta declaración el joven paranaense se detiene y aclara: "Aunque YouTube es una red social y como todo hay que saber hasta qué punto llegar con la libertad de expresión. Si bien está bueno que cada uno dé su punto de vista, hay que hacerlo sin faltar el respeto y con mucha responsabilidad porque las redes sociales han logrado cambios impresionantes en el mundo y por eso es que es tan importante saber usarlas y entenderlas. Puede pasar que un día te podés ir a dormir con cinco 'Me gusta' en una publicación y al otro día te levantas con 5.000 porque mientras dormías se viralizó por todo el país la publicación. Así de fácil ocurre a veces y es por eso que hay que actuar con compromiso y responsabilidad".









Embed







***

Proyectos













Nachito es un joven que no se olvida de sus raíces. Con los ojos brillantes y una sonrisa que mata, el youtuber y DJ aseguró: "Amo a mi ciudad. Le tengo mucho aprecio y he conocido personas con muchísimo talento y mucho para dar. Una cuna de talentos".









"Me alegra saber que puedo crecer artísticamente junto a otros profesionales y trato de adaptarme siempre a nuevas tendencias y oportunidades. Creo que en Paraná está lo necesario para poder lanzarse a lo que uno ama y es por eso que siempre incito a que los jóvenes hagan lo que más les gusta y corran detrás de sus objetivos", apuntó, y contó: "Actualmente planeo irme a vivir a Buenos Aires para poder subir un escaloncito más en mis objetivos de vida y proyectos, pero lo cierto es que estoy puramente orgulloso de lo que dejo atrás en mi ciudad natal, Paraná".









Sobre sus proyectos explicó que planea seguir con los videos de remix sobre youtubers que sube cada tanto a YouTube. Además, detalló que va a seguir con la producción y composición de su música electrónica. "Ni hablar que voy a seguir a full con las redes sociales y mi canal de YouTube. Una de las últimas novedades es que el pasado 12 de abril publiqué luego de cuatro años de producción musical mi primer videoclip que se llama Karma, estoy muy feliz al respecto y ha tenido muy buena repercusión", relató.









Embed













"Quiero seguir metiéndole a las redes sociales porque me ayudan mucho a difundir mis producciones. Quiero continuar con la producción de videoclips propios porque me encanta, al igual que la relación de YouTube con la educación también", aseguró Buiatti, y enumeró algunas otras pasiones que tiene además de la música y las redes sociales, y son la fotografía y la aviación.









Por último, el muchacho destacó la importancia del compromiso y la responsabilidad en las redes sociales ya que "si este medio de comunicación se usa correctamente, se pueden hacer grandes cosas como lo hizo el youtuber de México, Juanpa Zurita, quien a través de una campaña en su canal logró junto a Ben Stiller y Jerome Jarre conseguir que un avión de la aerolínea Turkish Airlines lleve comida a las personas necesitadas de Somalia".









Embed











***

Sobre los Youtubers













www.youtube.com. Normalmente suben videos enfocados en los intereses de niños, adolescentes y jóvenes, que son los que más visitan este tipo de páginas. Los motivos que llevan a la gente a subir sus videos son diversos: hacerse famosos, ganar dinero, difundir conocimiento, compartir opiniones o simplemente pasar el tiempo. Se llama youtubers a las personas que graban videos y los suben al portal web de videos más visitado del mundo:. Normalmente suben videos enfocados en los intereses de niños, adolescentes y jóvenes, que son los que más visitan este tipo de páginas. Los motivos que llevan a la gente a subir sus videos son diversos: hacerse famosos, ganar dinero, difundir conocimiento, compartir opiniones o simplemente pasar el tiempo.









Los videos suelen ser de producción propia, donde el autor del video es en muchos casos quien crea el guión del video, quien lo interpreta, quien lo monta y quien lo publica. Por lo tanto, un youtuber es a la vez guionista, actor, director y técnico de producción.









Actualmente, Youtube permite votar los videos y comentarlos, y también suscribirse a los canales de los autores para estar informado de las novedades y de los nuevos videos. Por todo ello se ha creado una comunidad muy importante en torno a estos autores, que muchas veces tienen más visitas y son más famosos que muchos personajes de la televisión o de la radio.









Embed











Sobre el origen, se puede decir que Youtube se creó en 2005. El motivo por el que no existían páginas webs de video anteriormente era por la baja velocidad de Internet de los usuarios, el ancho de banda que tenían que contratar los dueños de la web y la necesidad de tener mucho almacenamiento para guardar los videos. Por todo esto, no fue hasta ese año cuando la tecnología permitió hacer viable económicamente portales de este tipo. El año siguiente, en 2006, Google compró la compañía a Youtube. Esto convirtió a este portal en el sitio más famoso de videos del mundo. En los años posteriores Youtube tuvo pérdidas económicas importantes, dado que mantener sus sistemas era muy caro y no tenía fuentes de ingresos, por ello, a partir de un momento Google empezó a añadir publicidad a los videos.









En 2011, se crea el programa Youtube Partner, con el cual los autores de los videos pueden cobrar un porcentaje de los ingresos que generan los anuncios que se muestran en sus videos. Este fue el momento del despliegue de los youtuber. Mientras que en los años anteriores solo subían videos personas desinteresadas, a partir de este momento se profesionaliza este mundo y la gente empieza a crear videos para ganar dinero.









Ahora, ¿cuánto dinero gana un youtuber en la actualidad?", según indican portales de Internet, los youtubers más conocidos no solamente suben videos por ocio, sino que lo hacen para ganar dinero. La cantidad de dinero ganado dependerá del número de visitas de los videos.









Fotos Nachito (10).jpg Foto: Gentileza Ricardo Bohl











Según el país, el perfil de los seguidores y el contrato que tenga el youtuber, se dice que el autor de un video gana entre 1 y 5 euros en España por cada 1.000 veces que se ve un video. De esta manera, el video de "PSY - GANGNAM STYLE", que se vio más de 2.000 millones de veces ganó miles de millones.









Además de estos ingresos, hay youtubers que también cobran dinero por anunciar productos, y otros que una vez que se hacen famosos aprovechan para trabajar en radio o televisión. Es así que los youtubers se vuelven profesionales. De esta manera, mientras que los youtubers nuevos o con pocos seguidores no ganan casi nada de dinero con sus videos, los más famosos pueden ganar más de 5.000 euros al mes en España por ejemplo. Esto hace que haya gente que tome esto como un trabajo.









Como lado negativo, el mundo de los videos en Internet es como el mundo de la televisión; se puede ser famoso un tiempo, pero cuando la gente se aburre del youtuber aparecen los problemas. Por ello, los autores de videos tienen que estar constantemente reinventándose y creando nuevos estilos y novedades para que sus seguidores no se aburran de ellos.









Más Buiattti (1).jpg Nachito es paranaense y DJ. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira









Según la definición más extendida, un youtuber es una persona que sube videos a Internet para que otros los vean. Hay varios tipos de youtubers:









• Los que suben videos de ellos hablando, opinando o haciendo cosas.

• Los que suben videos de ellos jugando a videojuegos.

• Los que suben videos-guía sobre cómo hacer algo. Ejemplo: cómo maquillarse, cómo cocinar, etc.

• Los que suben videos contando historias de suspenso, terror, etc.

• Los que suben recopilaciones de videos de humor.

• Videos de tecnología: Gadgets, aplicaciones.

• Videos de monólogos.

• Videos de miniseries caseras.

• Videos de montajes y de animaciones hechas por ordenador.

• Videos musicales y de videoclips, etc.