Especialista asegura que puede haber sido una abducción lo sucedido con el chico de Hernandarias

"Si el adolescente fue adormecido por una luz blanca y estaba cerca del río, concretamente estamos hablando de una adbucción", dijo a UNO la investigadora de fenómenos UFO, Silvia Pérez Simondini, sobre el hecho ocurrido el lunes por la noche en Hernandarias, en el cual un chico de 13 años vio una luz, perdió el conocimiento y fue hallado a muchos kilómetros de su casa, en una garita de colectivo. Aseguró que en Argentina es la primera vez que sucede un fenómeno de este tipo.





Pérez Simondini es estudiosa del fenómeno OVNI y fundadora del Museo OVNI en Victoria. "Nos quieren demostrar que tienen la capacidad de hacerlo", expresó.





Para la investigadora lo interesante del hecho es que en esta ocasión hay testigos. "Da cuenta a las claras de que no se trata de un invento. Es realmente algo extraordinario. Evidentemente si vio una luz, no se puede interpretar como un humano, llega de un estado superior".





Recalcó que es la primera vez se tienen registros sobre un hecho de estas características en Argentina, no así en el mundo. "La ciudad es ribereña, y por alguna cuestión estos fenómenos se dan siempre sobre el río, sobre las aguas".





En cuanto a la elección del menor para ser abducido, aseguró que son momentos fortuitos. "No me llama la atención lo acontecido, me parece maravilloso", indicó.