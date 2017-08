En el Concejo sigue la polémica por terrenos del Parque Varisco

Entre los distintos tópicos que se abordarán hoy en el Concejo Deliberante , se destaca, en el marco del Instituto Voz y Espacio Ciudadana, la presentación de la escuela Esparza. La institución es otra vez más en la polémica suscitada por la cesión de terrenos del Parque Humberto Varisco que propone el oficialismo: por un lado plantea la construcción de un polo tecnológico en unas nueve hectáreas; y también la cesión para la construcción de un edificio escolar.





Para ello, el bloque de Cambiemos propuso un debate con distintas voces. Por ejemplo, expuso el biólogo Alfredo Berduc, y también directivos del sector de emprendimientos tecnológicos en Paraná. El objetivo es desafectar esos terrenos en un predio de casi un centenar de hectáreas que está declarada como Área natural protegida, por Ordenanza Nº 8.725.





Además, en la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante de Paraná realizará hoy a partir de las 9.30, ingresará un proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que prevé modificar la Ordenanza Nº 7.635, que regula la prestación del servicio de remises en esta capital.





La iniciativa dispone que será causal del permiso municipal otorgado a empresas que presten el mencionado servicio el incumplimiento de la presentación del certificado de libre deuda expedido por el organismo fiscal municipal cuando este le sea requerido por la autoridad de aplicación. La suspensión quedará sin efecto cuando la prestataria dé cumplimiento a dicho requisito.





El proyecto establece que serán causales de revocatoria del permiso otorgado por el municipio la falta de seguros, exigidos por la Ordenanza Nº 7.635; acumulación de multas por empresa en el año calendario que supere la suma equivalente al precio de 10.000 litros de nafta súper; quiebra del permisionario; obsolescencia de la flota automotor; falsificación de datos solicitados por la autoridad de aplicación; utilización de sistemas de comunicación no autorizados por el organismo competente o uso de frecuencias no otorgadas al permisionario y Empleo de Vehículos no Habilitados.





Despachos de Comisión

Llegarán al recinto con despacho favorable de las distintas comisiones del cuerpo legislativo paranaense numerosas iniciativas.





Entre ellas cabe destacar el proyecto de ordenanza declarando a los espacios sanitarios de salud, libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género (autoría de la concejala de Cambiemos Karina Llanes). Y la oficialista María Marta Zuiani propone la creación de un Instituto Municipal de la Mujer.





En el plenario de hoy tomará estado parlamentario una nota elevada en el marco de la Ordenanza Nº 8.752 de Propuesta Ciudadana, elevado por la Multisectorial Ciudadana de Paraná, solicitando al Concejo Deliberante que interceda ante el Departamento Ejecutivo Municipal para que informe sobre la investigación y saneamiento institucional ante las constataciones de infiltración de una red de narcotráfico en el ámbito municipal reveladas por la Justicia Federal local.