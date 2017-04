Bordet, sobre la paritaria docente: "Dimos el máximo que podemos dar"

El mandatario aseguró: "Hicimos una propuesta realmente muy importante donde le damos tres puntos porcentuales para el primer trimestre. Es decir, a partir de abril. Ahora estamos en un nueve por ciento, con lo cual cumplimos con el 21 por ciento, que está muy por encima de lo que muchas provincias están ofreciendo".

















En ese sentido, Bordet detalló que "para hacer una oferta obviamente hay que conseguir los fondos para poder pagarla. Hemos tomado riesgos para poder cumplir con nuestras obligaciones", por lo cual entendió que "no se puede rechazar de plano sin siquiera sentarse a estudiar una propuesta. Nos parece que lo razonable es analizarla, estudiarla y evaluarla. No estamos en condiciones de hacer una nueva propuesta en 24 horas porque no es serio. Sería faltar a un compromiso que hemos asumido", acotó.

















"Ofrecimos el 21 por ciento sin ningún tipo de especulaciones. Dimos el máximo de lo que podemos dar porque nos interesa que nuestros chicos estén en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, que estén dando clases. Después podemos sentarnos y discutir y ver cómo podemos mejorar y cómo podeos conseguir recursos. Pero es clave y es fundamental, si mientras nos ponemos de acuerdo y el gobierno provincial ha dado muestras de querer este acuerdo, de que nuestros chicos estén en las aulas", sostuvo.