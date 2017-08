Agmer Paraná realizará el viernes asambleas en las escuelas y se movilizará al CGE

La seccional Paraná de Agmer convocó a asamblea de dos horas por turno para el nivel primario y tres horas para el secundario para este viernes 25 y también a una movilización al Consejo General de Educación (CGE), para lo que se concentrarán a partir de las 10, en Laprida 136, de la capital entrerriana.





La medida es en reclamo de "pago de las deudas salariales, denuncia de la condiciones de infraestructura de nuestras escuelas; no al Plan Maestro de ajuste de Macri y Bordet. Y basta de persecución", según consigna la convocatoria.





Críticas al "control facial"





La seccional también cuestionó duramente al titular del CGE, José Luis Panozzo, tras el anuncio sobre la implementación de relojes biométricos (control facial) en las escuelas .





"Al anunciar la compra de relojes y escáneres faciales, Panozzo evidencia un ridículo e injusto orden de prioridades. Necesitamos escuelas con agua, con tanques limpios y desinfectados, con vidrios en las ventanas, sin malezas, con desagües que no se tapen y techos que no se caigan ni tengan goteras, con instalaciones de luz que no electrifiquen las paredes ante la menor llovizna. En eso y en partidas de limpieza, en sillas y bancos para los gurises, en comedores debe invertir el estado", expresaron.





"Los escáneres faciales en la entrada son para vigilar y castigar a los que sostienen la escuela pública y no para solucionar las malas liquidaciones. Los sueldos estarán bien liquidados cuando nos saquemos de encima el sistema informático de Lemon Data. Quedó demostrado y los funcionarios del gobierno reconocieron que las malas liquidaciones se originan en el sistema informático de Economía y no en la carga desde las escuelas, ni en el SAGE", agregaron en un comunicado.





El sistema se comenzará a instalar con cien relojes de registro biométrico en aquellas escuelas que ya los solicitaron. "El mecanismo reemplazará la carga diaria de la asistencia que, en lugar de ser manual en un cuaderno, será digital y alivianará la tarea de administrativos y directivos", indicó a APF el titular del CGE, José Luis Panozzo, quien dijo que Agmer lo utiliza en su sede para su personal.









"Las escuelas entrerrianas podrán incorporar a su sistema de administración integral una nueva herramienta tecnológica para carga de datos, los relojes biométricos, que permiten el registro del ingreso y egreso del personal, y cuya utilización probada con éxito se extiende a la órbita pública y privada", se indicó desde el CGE.





La información que llegará de manera simultánea a la base de datos del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (Sage), podrá ser visualizada también por los propios agentes, a través de la aplicación para aparatos móviles con sistema operativo Android, Sage Móvil.





Al respecto el presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, precisó que "esta tecnología implica un salto cualitativo en términos del sistema; estamos dando respuesta a una demanda histórica de dejar de lado la burocracia en el Estado modernizando sus procesos administrativos. El registro a través del reloj, reemplazará la carga diaria de la asistencia que en lugar de ser manual en un cuaderno, será digital, aliviando la tarea de administrativos y directivos".





Finalmente el funcionario quiso transmitir a los docentes "absoluta tranquilidad" y sostuvo: "Esto no es un mero control, tampoco es algo nuevo; el sindicato docente mayoritario lo utiliza en su sede para su personal, hace mucho tiempo; los municipios lo implementan y organizaciones de la sociedad civil también y está probada la eficiencia del aparato. Incluso en el Consejo lo utilizamos hace más de un año y no hemos tenido ningún inconveniente, por el contrario, se han organizado mejor los tiempos y el personal se ha beneficiado. Porque además, y en definitiva, se trata de un sistema justo y equitativo para quienes cumplen con su labor".









Etapas de la implementación del "reloj facial" en las escuelas





Panozzo detalló que la implementación del registro de ingreso y egreso laboral mediante reloj biométrico será progresivo: "Este proceso tiene tres etapas, cada una de ellas pensada a inmediato, mediano y largo plazo. Las primeras escuelas donde se instalarán los relojes, serán aquellas en las cuales los propios directores han manifestado y solicitado el instrumento. Por nuestra parte, en estos establecimientos se está comprobando el acceso a internet, el tipo de conectividad y demás".





En total serán unas cien escuelas donde el CGE instalará los relojes, progresivamente se irán incorporando otras y se espera que hacia 2019 la totalidad cuente con esta herramienta de calidad considerando que en 2018 el 95 por ciento de las escuelas entrerrianas tendrán internet 4G.

"Los primeros equipos de alta tecnología que nos permitirán garantizar la conectividad incluso de las escuelas en zonas inhóspitas, ya están siendo licitados y somos muy optimistas respecto de los tiempos", detalló el funcionario a APF.