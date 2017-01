La maestra fumigada que estará en un documental de Pino Solanas

Estela Lemes, la docente entrerriana que durante una fumigación terrestre -en 2012- sobre la escuela Nº 66 Bartolito Mitre, en el Departamento Gualeguaychú, fuera rociada con glifosato junto a sus alumnos a la vera de un sembradío de soja, fue elegida por el cineasta y legislador, Pino Solanas, para participar de un documental sobre soja transgénica y las consecuencias de los agroquímicos . La noticia es como una caricia en el alma para una mujer comprometida y militante en pos de un mayor control de las fumigaciones en escuelas rurales. Su caso, como el de tantas otras docentes en el país, es emblemático: a principios de 2015 confirmó a través de un estudio bioquímico en el Instituto Fareis Taie, de Mar del Plata, que su organismo tiene clorpirifos etil, un órgano fosforado de clase 2 que queda depositado en la grasa perirrenal en forma permanente. En ese momento empezó su mayor desafío; por un lado, asumir la enfermedad que hoy carga como una pesada mochila y a la vez enfrentar un tratamiento médico de largo aliento en el Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica (Cener) de General Galarza.









"Él estuvo de visita en el Cener con el doctor (Santiago) Sanfilippo, le interesó mi caso, pidió mi teléfono y me llamó. Nos encontramos en Ceibas, pero él quería conocer mi historia contada por mí. Pero como estábamos en ese lugar, donde nací pero que nada tiene que ver con mi realidad de hoy, le dije que fuéramos a la escuela ya que estaba cerca; entonces viajamos hasta la Bartolito Mitre una tarde, aprovechando el sol para poder filmar", contó emocionada la docente de la primera escuela Nina rural de Gualeguaychú. Estaban solo ellos y el equipo de trabajo de Pino, reconstruyendo la historia de Estela, la primera maestra rural que se animó a denunciar penalmente la fumigación descontrolada y el uso intensivo del glifosato, que según la Organización Mundial de la Salud es cancerígeno.









En aquel día de un agobiante diciembre, Pino y Estela caminaron por los rincones del establecimiento,sin el bullicio de fondo de los alumnos , que para esa época estaban de vacaciones. "Contamos mi historia, él me pregunta y nos filman juntos. Aparte me pide que filme con una cámara portátil; para mí es todo nuevo el cine. Me pide que vaya caminando, llevando la cámara mientras cuento", dice acerca de una experiencia que atesora entre las mejores.









El galardonado director se llevó registros fotográficos y filmaciones que documentan el vuelo de una avioneta rociando productos tóxicos sobre la escuela de Costa Uruguay Sur, y la foto que se tomó en 2006 junto a un grupo de egresados metidos hasta la cintura dentro de un campo de soja.













***

La conexión con Pino









Solanas, senador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Proyecto Sur, lleva varios años sumergido en una investigación sobre el impacto de los agroquímicos y el avance de la soja transgénica. Para su proyecto documental que dará a la luz en mayo -según confirma Lemes- recorrió varias localidades del país buscando historias de las víctimas de fumigaciones. De esa manera encontró a Estela, pero también lo hizo con otras docentes condenadas a pelear por su vida. Así entabló contacto con Ana Zabaloy, maestra rural de una escuela de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, quien denunció las fumigaciones que llevan adelante los productores, a tan solo 20 metros donde sus alumnos juegan a diario. "No sé cómo llega al Cener, o por dónde, o por quién. Desde el Cener conoce mi historia. Sabía la historia de la escuela por Ana. Me dijo que para mayo el documental va a estar listo. Él quiere mandar a su gente el primer o segundo día de clases para filmar con los niños en la escuela. Me parece que el trabajo de Pino se va a llamar Humedales", confió en diálogo con UNO.









Lemes se llevó la mejor impresión de aquel día de rodaje, sobre todo por la calidez humana del director de Memoria del Saqueo, entre otros filmes. "Me sorprendió un poco, más allá de su labor política; me llamó para la Navidad y luego se comunicó para decirme que había recibido el material . Para cuando esté listo el documental seguro nos vamos a ver".









***

Tiene una batalla legal en dos frentes









Pino Solanas fue más allá con su trabajo de investigación sobre el uso y aplicación de los plaguicidas. No solo registró cada historia de vida y sus protagonistas, sino que también puso el cuerpo para saber si en su organismo había vestigios de pesticidas. En esa búsqueda acudió al Instituto de Análisis Fares Taie, en La Feliz, y con la misma doctora que atendió a Estela se hizo el estudio bioquímico.



La docente expresó: "Soy consciente de que el mío es un caso emblemático en Entre Ríos por ser docente y por haber hecho la denuncia , como lo es el de Fabián Tomasi, cuya carga es mucho más pesada.".



Lemes enfrenta una batalla legal en dos frentes: una contra los dueños del campo lindero a su escuela y otra en el Juzgado Laboral de Gualeguaychú para lograr la cobertura de parte de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). "El 16 de febrero tenemos una mediación penal contra la ART. En la parte laboral no sé qué va a pasar con la mediación. Me hice nuevamente el tratamiento en noviembre en el Cener y eso tiene sus costos, y eso es lo que a mí más me preocupa. Necesito hacerlo dos veces al año, o quizás tres, pero es imposible para mi solventar los gastos.