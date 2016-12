Indignantes audios de un secretario judicial insultando a un policía

Fornasari: O sea, rompe las bolas al fiscal y me rompe las bolas a mí. Esto no es flagrancia. Se los dije 700 millones de veces. Ya anoto acá quién es la comisaría, ya hablaremos mañana. La flagrancia, ¿sabe qué es? Es un perfume la flagrancia. Me cagó la noche, estaba durmiendo y salen a hacer prevención, no sé, y no tienen la más puta idea. Hace cincuenta años, ¿qué cosa les digo? Reincidencia: diez horas tarda reincidencia. La aprehensión dura diez horas. ¿No puede hacer reincidencia, primero, constatación de domicilio, todo lo que ya sabe, por esta pajereada? ¿Qué tenía? ¿Un kilo de merca? ¿Qué tenía también? ¿Veinte revólveres con numeración suprimida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos hacer allanamiento? ¿Le vamos a hacer la casa? ¿Vamos a hacer eso?