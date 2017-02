"Estamos muy lejos de un inicio de clases con normalidad", advirtieron desde Agmer

"Estamos esperando la convocatoria. Formalmente todavía no la tenemos", apuntó Gómez sobre la apertura de la paritaria docente en Entre Ríos, luego de que el gobernador Gustavo "Estamos esperando la convocatoria. Formalmente todavía no la tenemos", apuntó Gómez sobre la apertura de la paritaria docente en Entre Ríos, luego de que el gobernador Gustavo Bordet anunciara que esta semana estaría llamando a los sindicatos para iniciar las negociaciones.





"Urge tener la convocatoria y las reuniones paritarias, porque la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es notoria", subrayó el sindicalista.





Recordó que en el último Congreso de la entidad se resolvió el no inicio del ciclo lectivo, en caso de que no haya "una respuesta acorde a lo que estamos demandando". Y agregó: "Dado que aún no se inició la discusión, estamos muy lejos del inicio con normalidad".





Señaló además que para este viernes 10 de febrero está convocado un Plenario de secretarios generales de Agmer , donde se discutirá "la agenda nacional y provincial".





Sobre la situación nacional, Gómez lamentó que "el Gobierno de Mauricio Macri siga negando la apertura de la paritaria nacional para el sector". Por eso advirtió: "Estamos de cara a un conflicto que no es solamente provincial. Hay una probabilidad concreta de llevar adelante acciones a nivel nacional".





Gómez evitó hablar de porcentajes, pero recordó que "el 2016 arrojó una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, porque la pauta salarial acordada no se asemejó a lo que fue el proceso inflacionario que, según las consultoras privadas, fue de entre el 42 y 45 por ciento. Por tanto venimos arrastrando una pérdida del poder adquisitivo que queremos poner en discusión", remarcó. Por lo tanto aseveró: "Queremos discutir un porcentaje que sea sensato a lo que ha sido el proceso inflacionario".





"Año muy difícil"





"Se perfila muy difícil el año para los trabajadores en general, en un contexto en el que avanza la ola de despidos y que muchos trabajadores no sólo no pueden discutir salarios, sino que directamente se están quedando sin trabajo", acotó el secretario Gremial de Agmer.





"Esto preocupa y ocupa a nuestras organizaciones, porque repercute inmediatamente en la economía interna", afirmó. "Son los padres de nuestros alumnos los que están quedando sin trabajo; son los cónyuges, los hermanos de nuestros docentes. Esto hace a un malestar general de la sociedad", señaló.









Paritaria nacional





Gómez remarcó además que Agmer, como sindicato de base de Ctera, demanda la inmediata apertura de la paritaria nacional. "No tenerla nos retrotrae a los '90, cuando cada una de las provincia tenía que discutir la pauta salarial. Esta situación no es grata, por eso desde Ctera se llevan adelante distintas acciones, la última ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la semana pasada".





"Esto para nosotros es volver al esquema de provincias viables y provincias inviables, donde existen provincias con recursos que pueden hacer ciertas ofertas, y otras que se consideran inviables, por lo cual se vuelve a trazar un camino donde el salario docente difería de provincia a provincia, en porcentajes escandalosos", cuestionó el gremialista.





"Que las provincias fijen los criterios salariales para nosotros es totalmente rechazable", subrayó. "Rechazamos la pretensión del Gobierno nacional de desfinanciar la educación pública, porque detrás de la discusión del sueldo de nuestro sector, iba atada la discusión del financiamiento nacional", advirtió además. Y agregó: "Evidentemente este posicionamiento del Gobierno nacional indica que se seguirá corriendo de la responsabilidad, para nosotros es ineludible, de hacerse cargo de la educación pública, gratuita y laica con los fondos que se necesitan".





"Esto además va a contramano de nuestra pretensión como sindicato de que exista mayor participación del PBI para la educación, que pase del 6 al 10 por ciento, para enfrentar el déficit del sistema educativo", añadió.





Luego afirmó que "la paritaria nacional sirve no sólo para fijar el piso salarial sino que se discuten otras cuestiones importantes, como los fondos nacionales que llegan a las provincias a través de distintos planes".





En ese sentido recordó que "en Entre Ríos hemos tenido negociaciones que han llevado a fijar el piso salarial por encima del que fija la referencia nacional. Por lo tanto (las paritarias nacionales) no son un techo. Esto habla a las claras de la importancia que tienen las paritarias".





"No nos olvidaremos ni renunciaremos a la herramienta paritaria. No tener este ámbito de negociación, y plantear que una reunión de gobernadores puede fijar el piso salarial, es como mínimo un error de la conducción del Gobierno nacional", cuestionó por último.







APFDigital