Chicos con discapacidad tendrán su título oficial

Hubo casos emblemáticos de chicos con discapacidades que en el marco de la progresiva integración que se fue dando en los últimos años, al llegar al fin de la Secundaria no podían acceder al certificado de su título oficial. Ello ocasionó incluso amparos en todas las provincias, pero fundamentalmente constituía una injusticia para quienes habiendo superado dificultades en el proceso educativo con una currícula adaptada, no eran finalmente reconocidos e incluso les impedía continuar en un nivel superior a quienes podían hacerlo. Era una gran deuda del sistema educativo nacional, a 10 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad





Finalmente, en la última reunión del Consejo Federal de Educación se aprobó la norma denominada Promoción, Acreditación y Certificación de los alumnos con discapacidad del Sistema Educativo, avalada por todos los ministros de Educación de las provincias, junto al titular de la cartera educativa a nivel nacional, Esteban Bullrich.





"A partir de 2017, los alumnos con discapacidad podrán certificar y acreditar sus trayectorias educativas, lo que en realidad tiende a profundizar la integración que se viene dando, en las escuelas que llamamos comunes", valoró el titular del Consejo General de Educación ( CGE ) José Luis Panozzo.





En diálogo con UNO, el funcionario reconoció que la situación era una demanda de hace más de una década, que generó recursos de amparo en Entre Ríos.





"Teníamos alumnos con discapacidad que terminaban los ciclos escolares, pero no se podía certificar esa trayectoria porque no había ninguna resolución para hacerlo", explicó.





Precisamente, a partir de la sanción de la Ley Nº 26.378, Argentina reconoció el derecho de los niños, adolescentes y adultos con alguna o distintas discapacidades, a una educación inclusiva en todos los niveles.





Ese proceso de integración ha ido creciendo, progresiva, aunque tal vez no tan rápidamente.





"En los últimos años hay un proceso más que interesante en todo sentido: no solo en la inclusión diría en el ámbito educativo, sino en el ámbito social, a través de distintas políticas que se han ido aplicando. Hace muchos años atrás, el niño con alguna discapacidad no estaba visibilizado, y hoy no solo está en el ámbito educativo, sino en un proceso de socialización importante. Incluso en Paraná, en la Escuela de Educación Integral Nº 1 Zulema Embon hay experiencias muy interesantes Por ejemplo, ahora estamos viendo de qué manera todo lo que producen en el Parque General San Martín (de La Picada), se puede comercializar con una habilitación municipal y la inspección de Bromatología correspondiente. Más allá de las ventas, lo más importante es ir preparando a estos chicos para que cuando no tengan a sus papás o tutores, puedan tener independencia y se puedan manejar. Es muy interesante el trabajo que hacen a lo ancho y largo de la provincia estas escuelas integradoras", mencionó Panozzo.





La resolución del CFE establece: "El sistema educativo asegurará el apoyo necesario para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad en caso que lo requieran. Y tenderá a garantizar a todos el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal".





Por otro lado, Panozzo informó que durante la reunión del Consejo Federal se abordó también la situación del Nivel Inicial. "La instrumentación de la sala de 3 años será progresiva, pero aún no es ley porque tiene media sanción. Lo que obliga hoy la normativa vigente es la sala de 4. En Entre Ríos queremos cumplir esa universalización en 2017 y para eso necesitamos unas 100 salas más. Estamos trabajando muy fuerte para garantizarlo en la zona rural, donde la matrícula es escasa. Pero donde haya un alumno, habrá una escuela; tenemos muchas escuelas rurales así, y así van a continuar", indicó.