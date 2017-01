Buryaile aseguró que los limones "van a ingresar" a Estados Unidos

En declaraciones a la prensa, el ministro dijo respecto a la suspensión que "cualquier gobierno que asume supervisa cuáles son los acuerdos que están pendientes de cumplimiento y los prorroga en el ingreso en el tiempo"."Hay etapas para el ingreso al mercado americano, y la decisión no fue respecto a Argentina, sino a todos los mercados con los que trata Estados Unidos. Ahora está postergada la entrada en vigencia de la resolución, que es algo que normal y no debería llamarnos la atención", destacó, al tiempo que reafirmó que "el Gobierno va a trabajar con todas las vías diplomáticas".El funcionario recordó que el país "ha cumplido todos los pasos que establece la legislación norteamericana para el ingreso de los limones".Además, Buryaile consideró que lo mismo se aplica para la carne. En carne la Argentina hacía quince años que no ingresaba al mercado norteamericano", destacó."Seguramente después los limones y las carnes van a tener el ingreso al mercado americano", concluyó.