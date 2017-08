Grave: un joven llamó a la radio y relató cómo violó a una mujer

Una inédita situación se dio este viernes en un programa de radio cuando un oyente se comunicó para responder a una consigna y terminó contando cómo violó a una mujer.

Fue en medio del programa Metro y Medio -de FM Metro- cuando se encontraban en la sección "Taller de engaño", en la que los integrantes del ciclo deben juzgar si la situación que un oyente les relata se trata de una infidelidad o no. Créase o no, el joven en cuestion, supuestamente llamado "Juan Agustin" relató detalladamente cómo había violado a una mujer y planteaba si la violación podría ser considerada infidelidad o no.









El audio

Las redes sociales este sábado estallaron, no solo por el contenido de por sí escandaloso del relato. Sino por la actitud de Julieta Pink, Pablo Fábregas, Tamara Petinatto que no reaccionaron frente a la bestialidad que salía al aire y lejos de ello, lo tomaron en broma, se rieron y finalmente, dieron el "consejo" buscado por el oyente, presunto violador.





































Las disculpas