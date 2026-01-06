En esta fecha especial, millones de familias celebran el Día de Reyes con una costumbre histórica que combina fe, simbolismo religioso y rituales heredados

El Día de los Reyes Magos se celebra cada 6 de enero en el cierre del calendario de fiestas de fin de año. Así se sostiene una de las tradiciones más extendidas del cristianismo: dejar los zapatos para recibir los regalos de Melchor, Gaspar y Baltasar.

La costumbre se repite año tras año en Argentina y en numerosos países de América Latina y Europa . Sin embargo, muchos se preguntan por qué se colocan los zapatos y qué significado tienen el pasto y el agua.

Tradición de Reyes Magos: por qué se dejan zapatos para recibir regalos el 6 de enero

La fecha recuerda la llegada de los Reyes Magos a Belén, donde visitaron al niño Jesús con una ofrenda de oro, incienso y mirra, según el relato bíblico. El 6 de enero coincide con la duodécima jornada posterior a la Navidad, motivo por el cual muchas familias eligen este día para cerrar el ciclo festivo y desmontar el árbol.

El ritual se realiza durante la noche del quinto día del año. Los niños colocan sus zapatos cerca de la puerta de entrada, una ventana, el patio o debajo del árbol de Navidad. En muchos hogares también se suman cartas con pedidos a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Reyes magos camellos zapatos

¿Por qué se dejan los zapatos por Reyes Magos?

La tradición de colocar los zapatos tiene un origen simbólico y práctico. En sus inicios, el calzado funcionaba como recipiente para pequeños obsequios, en recuerdo de las ofrendas que los reyes entregaron al niño Jesús.

Con el paso del tiempo, el gesto se consolidó como una forma de marcar el lugar donde debían dejarse los regalos, una práctica que se transmitió de generación en generación y adoptó distintas variantes según la región.

Reyes magos 1

En muchas casas argentinas, los zapatos se acompañan con un recipiente con agua y un poco de pasto. Estos elementos representan una ofrenda para los camellos en los que, según la tradición, viajaban los Reyes Magos desde Oriente.

El origen de esta costumbre se remonta a la Edad Media, cuando se incorporó la idea de ayudar a los animales como gesto de hospitalidad. El agua también guarda un fuerte simbolismo religioso, vinculado a otras epifanías bíblicas, como el bautismo de Jesús en el río Jordán.