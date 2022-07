Vea: Trabajo confirmó una audiencia de partes para el lunes

En este marco, el Sindicato de Empleados de Comercio solicitó la intervención de la Secretaría de Trabajo de la Provincia para que se resguarde la fuente laboral de unos 57 trabajadores y trabajadoras.

En respuesta, la Secretaría de Trabajo convocó a las partes en conflicto para el lunes 11 a las 10 de la mañana para cercar posiciones.

Asamblea de trabajadores

Unas 80 familias quedarían sin sustento económico en los próximos días ante el cierre de plaza Vea. Los empleados del supermercado están en alerta y acampan fuera del edificio. Este jueves hablaron con La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná).

Embed LA PROVINCIA | Vea: "No sabemos si de fondo hay una jugada de la empresa" https://t.co/owImnHkOSD — Diario UNO (@UNOentrerios) July 7, 2022

"Desde el anuncio en forma informal por parte del gerente del supermercado Vea nos mantenemos en estado de alerta y movilización, y desde ese momento no tenemos ninguna novedad", indicó Sergio Verón, delegado del Sindicato de Empleados del Comercio. Dijo además que el supermercado, propiedad de Cencosud, está segundo a nivel regional en cuanto a nivel de ventas y desconfió: "No sabemos si de fondo no hay una jugada de la empresa".

Verón indicó que el posible cierre no tiene que ver con los números y aseguro que el supermercado está segundo en ventas a nivel regional. "El problema, dicen, es por el elevado costo del contrato de alquiler. "Contrastamos esa información. Estamos hablando de una empresa multinacional y cualquier multinacional puede llegar a un buen acuerdo económico con el locador. Realmente no sabemos si de fondo no hay una jugada de la empresa y lógicamente vienen por otra cosa", especificó.