UTA: no hubo avances en la audiencia en Trabajo

La negociación por el conflicto del transporte urbano de pasajeros en Paraná no tuvo avances en la audiencia celebrada este lunes en la Secretaria de Trabajo de Entre Ríos. Al respecto, el abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Alejandro Besic, expresó que “de la reunión no salió nada firme. Estaban todos los representantes, no faltó nadie, pero no se avanzó nada”.