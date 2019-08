Música del Caribe y gozadera en la Casa de la Cultura

Embed

"Te traigo un son" es el resultado de otras experiencias anteriores en que estos y otros músicos vienen tocando ritmos del Caribe. El mismo nombre usaron como quinteto en presentaciones recientes en la costa del Uruguay, y ante la buena repercusión que obtuvieron decidieron hacer crecer el proyecto. "Así fue como fuimos sumando vientos, percusionistas, cantantes y hoy somos una banda de 11 personas", destacó Sergio Turco Abdala, el cantante.

"Al principio empezamos con un formato más sonero, pero luego con la incorporación del piano, los vientos y otros instrumentos, ya empezamos a investigar sobre otros géneros más actuales, además del son tradicional, como la timba, la salsa y el cha cha cha", aportó Sebastián Narváez, quien toca el tres cubano, un instrumento parecido a la guitarra.

"Es un ramillete de canciones que invitan al baile colectivo y popular, porque es salsa pero no quiere decir que si no sabés la técnica no puedas bailar", dijo Abdala, quien invitó a la gente a sumarse y participar de lo que en los países centroamericanos llaman "la gozadera", algo similar a la bailanta del litoral argentino.