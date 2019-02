Una mujer denunció al hijo de la "Mole" Moli por golpes y amenazas

Según manifestó la denunciante, el hijo de la Mole "la sorprendió en la casa de una amiga y allí habría comenzado a agredirla y acusarla de pegarle una patada a su hija".





"No me dejaba hablar. Trataba de explicarle, pero no había forma de que entendiera. Directamente me pegó una trompada. Estaba transformado. No sé qué le habrá pasado. Fue una pelea de niñas. No me voy a poner a pelear con una criatura de seis años", exclamó la mujer a "El Doce".