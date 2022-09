Torneo de 30: ¿quién está a favor y quién en contra?

Hay además otros clubes que buscan un torneo más serio y previsible, que no vaya cambiando permanentemente, que no sea prueba y error. Uno es Talleres con su presidente Andrés Fassi (crítico habitual de la AFA) y el otro es Estudiantes, a través de Juan Sebastián Verón, acostumbrado a vivir y competir en países y ligas algo más organizados (Inglaterra, Italia). En Vélez tampoco entusiasma la idea, aunque no lo hayan hecho público. Como no les gusta la idea de la anulación de los descensos a un Sarmiento prolijo y austero, que con mucho esfuerzo trata de escapar de la zona baja, ni a Argentinos Juniors.

A favor están Banfield, el club impulsor de la idea a través de su presidente Eduardo Spinosa, Atlético Tucumán, Gimnasia, Central (todos con dirigentes cercanos a Chiqui Tapia), los dos santafesinos (Unión no del todo convencido del formato que incluye a los del Nacional), un San Lorenzo que pidió demasiados favores como para ponerse en contra y que tiene a la dirigencia prendida con alfileres a la espera de las elecciones, Aldosivi (casi condenado a descender, ¿cómo se va a oponer?). Y podrían sumar los votos de Huracán y Defensa, a los que les da lo mismo y que podrían tentarse con una mayor repartija.

De los grandes queda Independiente, demasiado pendiente de sus propios problemas, de sus elecciones, como para que alguien tome una postura al respecto. Además, ¿quién sería la voz cantante? ¿Los que están de salida o los que podrían llegar al poder en el postergado comicio?

El reparto de la torta con el posible nuevo torneo del fútbol argentino

¿De dónde surgiría el dinero? De la erogación que deberán hacer las empresas ante una mayor cantidad de partidos a transmitir. En el segundo semestre serían 20 partidos de Primera (o pseudo Primera) contra los 14 que hay hoy. ¿Habrá nuevos canales de transmisión? ¿O por streaming? ¿Qué sucederá con los derechos, quedarán en manos de los mismos? ¿Quién transmite el torneo integrado por equipos de Primera y del Ascenso? ¿Y cómo se repartirá el dinero en esa división intermedia? Los que provengan de Primera, incluso los que menos perciben, tienen a disposición unos 40 millones por mes, mientras que en Primera Nacional no llegan a los 4 millones mensuales. ¿Cómo hacen para competir, más allá del esfuerzo? ¿Y la seguridad? ¿Se permitirá esa cantidad de partidos por fin de semana o comenzará una nueva lucha?

Ya hubo un par de reuniones con algunos clubes y habrá otras en los próximos días porque la idea es tener todo resuelto por asamblea antes de que arranque el Mundial. ¿Qué opina Claudio Tapia? Ya dijo que los descensos están para cumplirse, pero abrió el juego para que los demás dirigentes opinen. Algunos sostienen sus convicciones, otros se atan al color y el tenor del dinero, hay alineamientos, temores. Fútbol argentino. No hay mucho para agregar.