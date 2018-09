Agosto, "mes del niño" para los camioneros

El Sindicato de Camioneros de Entre Ríos –que conduce Jorge Piry Ávalos- cerró el domingo una amplia agenda provincial de celebraciones por el Día del Niño , que incluyó a ocho ciudades de la provincia con la participación de varios miles de personas a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial.

Los festejos comenzaron en Chajarí el primer fin de semana de agosto y luego continuaron en Concepción del Uruguay, Concordia, Villa Elisa, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú y Paraná –el domingo 26–, ciudades a las cuales se trasladaban familias que residen en poblados cercanos.

Para poder concretar esta actividad –que es clave en la agenda anual del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos– la institución desplegó un equipo de trabajo integrado por miembros de la Comisión Directiva, delegados, dirigentes de cada una de las ciudades movilizadas como así también personas del staff laboral del gremio que se hacían presentes en el interior en las diferentes celebraciones. En varias ciudades se hizo presente el secretario general del gremio Jorge Piry Ávalos, acompañado incluso de su familia.

Para que el servicio brindado a los niños sea equivalente en las distintas ciudades, en cada fecha se movilizaban un elenco integrado por payasos; se armaban los mismos juegos inflables y se organizaba cantina y merienda en cada lugar. A cada niño se le entregó su regalo al ingresar, y se sortearon varios cientos de bicicletas entre hijos de choferes de camiones. Es una de las diferentes maneras de devolverle al trabajador el aporte que realiza a lo largo del año.

En el último fin semana en el camping de Camioneros de Paraná se dieron cita más de mil niños con sus padres. En este caso la jornada se completó con exhibiciones de los distintos deportes y actividades físicas que vienen realizando los afiliados dentro del Sindicato (taekwuon-do, zumba, boxeo, etc.) con la presencia de deportistas que representan al Sindicato en diferentes eventos provinciales, naciones e incluso internacionales. Este contacto es una manera de acercar a los niños al deporte.





Cuidado de la salud y la vida del conductor

Como parte de su agenda, el Sindicato trabaja a través de sus redes para contribuir a crear conciencia en el trabajador sobre la importancia de cuidar su salud y su vida y prevenir accidentes de tránsito.

En tal sentido se diseña y distribuye material referido al control del sueño y la fatiga, como así también a la conducción del vehículo, sus herramientas y su desempeño al volante.





Gala de ballerinas clásicas y otras danzas

Además de haberse realizado la Gala de Ballerinas con las alumnas de danza en La Vieja Usina –con la participación de alumnas de zumba-, representantes de Paraná del Sindicato participaron en Chajarí del certamen Desafío de Ritmos con bachata.

Asimismo en la ciudad de La Paz se hicieron nuestro grupo de bailarinas participó del Concurso DanzArte. Conducidas por la profesora Bettina Bootz. Concurrieron a la cita: Naiara Flores, Agustina Flores, Melanea Rea, Umma Isabella Gaitan, Gabriela Ailen Rau, Eloisa Arriondo Gagioli y Electra Sinner como solista.solista.

En Danza Clásica los premios obtenidos fueron: primer premio: Bailando bajo la lluvia; segundo premio: Hada de los sueños - solista Sinner Electra; segundo premio: Mission Imposible - solista Electra Sinner y tercer premio: Hakuna Matata.

Ya se anuncia la Copa Hugo Moyano 2018

Los trabajadores y dirigentes que juegan al fútbol se preparan porque saben que cada vez falta fenos para la Copa "Hugo Antonio Moyano 2018" a realizarse en el Predio "Cubito" de la Ciudad de Neuquén.

La misma se realizará los días 12,13 y 14 de Octubre. Los futbolistas del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos se están preparando de la mejor manera y sin escatimar esfuerzo para representar dignamente a la provincia.





Teakwondo: La Delegación de Camioneros brilló en Chaco

El Sindicato de Camioneros de Entre Ríos logró consagrar a cuatro campeones argentinos de Taekwondo, conformando el Equipo que brilló en Roque Saenz Peña (Chaco).

El fruto del entrenamiento y del esfuerzo de padres, alumnos, instructor e institución dan estos resultado.

Resultaron Ganadores: Aarón Rau (Campeón argentino en formas y sub campeón en combate); Nicolás Sinner (Campeón argentino en combate y sub campeón en formas); Gadiel Sinner (Campeón argentino en formas y sub campeón en combate); Tomás Baños (Campeón argentino en combate).