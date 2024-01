Cáncer: la sanadora culpó a los pacientes por la enfermedad

"Hay que ir viendo como fue mi vida, dónde yo siento que estoy enojado e ir haciendo un trabajo de perdón. Es ir descubriendo dónde yo estoy enojado y lo más importante es saber que me puedo sanar y nosotros sabemos que la muerte no es una limitación, es una esperanza", concluyó.

Al respecto, en los mismos medios chilenos, salieron a desmentir una teoría que atrasa. "Estas creencias, además de falaces, resultan poco compasivas, ya que entonces a los padecientes, además de hacer frente a los dolores de la enfermedad, se les exige situarse en una posición moral hiperexigente. La realidad puede ser aún más dolorosa cuando son los padres de un niño enfermo quienes tienen que 'saber perdonar", indicaron.

"Esto es inaceptable y nos preocupa sobremanera que los medios de comunicación amplifiquen esta forma de concebir la enfermedad, lo que podría constituir una agresión para los y las pacientes, así como a la memoria de quienes han fallecido por esta causa. El cáncer no da por rencores guardados, ni por cobijar odio en el alma o por falta de perdón", concluyen.

Por su parte, el Arzobispado de Rosario -que apoya las sanaciones que realiza Leda- sostuvo: "Las expresiones de la señor Bergonzi acerca del origen del cáncer son de su exclusiva responsabilidad y no se corresponden con la enseñanza de la Iglesia", puntualizó en un comunicado.

"Dado que, como nos enseñó el Papa Ratzinger, la fe es amiga de la inteligencia, tenemos en cuenta que la ciencia hoy indica que no hay una única causa que lo provoque y menos aún que la misma sea sólo de carácter emocional", fundamentó.

Asimismo, expresó su cercanía con "quienes puedan haberse sentido heridos por los dichos" de esta mujer.

La nota de prensa lleva la firma de monseñor Emilio Cardarelli, vicario general del arzobispado de Rosario.

El texto sostiene "Ante la repercusión de las declaraciones que la Sra. Leda Bergonzi ha realizado a la prensa en Chile y que han tenido repercusión no sólo en el vecino país sino también en el nuestro, acerca de que el origen del cáncer está vinculado a la falta de perdón por parte de quien lo padece, este Arzobispado de Rosario se ve en la obligación de expresar ante la opinión pública, pero en especial ante quienes padecen la enfermedad o han perdido un ser querido a causa de ella lo siguiente:

1.- La visión cristiana del hombre tal como está expresada en el texto que precede a éste nos habla de que el hombre es una unidad bio-síquico-espiritual y que, por lo tanto, hay enfermedades espirituales que pueden afectar lo síquico o lo orgánico.

2.- Lo anterior en modo alguno permite dar el salto para avalar la afirmación de la señora Bergonzi acerca de la causa del cáncer. Dado que, como nos enseñó el Papa Ratzinger, la fe es amiga de la inteligencia, tenemos en cuenta que la ciencia hoy indica que no hay una única causa que lo provoque y menos aún que la misma sea sólo de carácter emocional.

3.- Que en consecuencia las expresiones de la Sra. Bergonzi acerca del origen del cáncer son de su exclusiva responsabilidad y no se corresponden con la enseñanza de la Iglesia en dicha materia.

4.- Expresamos nuestra cercanía a quienes puedan haberse sentido heridos por los dichos que ameritan la presente".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Oncología de Rosario, Alejandra Bártoli, enfatizó en que “no hay una única causa que produce el cáncer”. “Y si hubiera una sola, tampoco sería de carácter emocional”, arremetió en declaraciones que fueron compartidas por La Capital de Rosario.

“La ciencia argentina y a nivel mundial invierte años y años en recursos humanos y tecnológicos para mejorar la prevención y los tratamientos del cáncer. Se han conseguido enormes logros en los últimos años en beneficio de los pacientes, entonces jamás podemos minimizar eso”, cerró Bártoli.

¿Qué es el cáncer?

El cáncer hace referencia a un amplio grupo de enfermedades que comienzan en las células.

El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo, debido a que el organismo está formado de muchos tipos de células. Normalmente, las células crecen y se dividen para producir nuevas que son indispensables para mantenerse sanos. Algunas veces este proceso se descontrola: nuevas células se siguen formando cuando el cuerpo no las necesita y otras viejas no mueren cuando deberían hacerlo, formando una masa de tejido llamado tumor.

Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los benignos no son cancerosos ya que las células de este tipo de tumores no se diseminan a otras partes del cuerpo, generalmente se pueden extirpar y en la mayoría de los casos no reaparecen. Los tumores malignos son cancerosos, dado que sus células tienen anomalías, se dividen sin control, pueden invadir y destruir el tejido a su alrededor, entrar al torrente sanguíneo o al sistema linfático y diseminarse a otros órganos.

Varios tipos de cáncer pueden prevenirse. Otros pueden detectarse tempranamente lo que favorece las posibilidades de los tratamientos.

El cáncer puede presentarse en diferentes partes del cuerpo: cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de piel, cáncer bucal, entre otros.