SAN JOSÉ.jpg San José, la sensación del torneo Pre Federal

Jacquet confesó que estaban convencidos que podían hacer un gran torneo desde el primer momento y destacó la “madurez” del plantel que conduce. “Nosotros creíamos que teníamos material como para estar peleando y quizá lo que nos sorprende es la forma en lo que hemos podido hacerlo. Con la contundencia que hemos tenido en partidos contra rivales directos. Por ahí contra rivales que no están en la tabla juntos con nosotros, nos ha costado más, pero nosotros sabemos bien que esto es Primera División y lo importante es ganar. Queríamos estar en este lugar, trabajamos para estarlo y en lo personal no nos sorprende”, manifestó el entrenador.

Gonzalo Jacquet no quiere apresurarse más allá de la cómoda situación en la que está el equipo y si bien destacó que apunta a lo más alto, advirtió que “relajarse” puede ser muy riesgoso por lo que implica el torneo en la provincia.

“El objetivo principal es entrar al Torneo Federal y sabemos que la primera oportunidad es meternos entre los cuatro primeros. Hoy por hoy el objetivo es ese. Una vez que logremos el objetivo de estar en el torneo Federal veremos hasta donde podemos llegar. Y en cuánto a la competencia sabemos muy bien lo que es la Zona Entre Ríos, una zona muy dura que hoy por hoy tenemos la suerte de estar liderando, pero sabemos bien que si nos relajamos dos o tres fechas nos metemos en el lote del medio. No nos podemos dar ese lujo porque no hay cancha fácil, no hay rival fácil y más a nosotros que somos los punteros y todos nos juegan de otra forma. Así que tenemos que seguir con la misma intensidad para no perder el lugar en el cual estamos”, declaró el DT.

Por otra parte fue cauto con respecto a lo que viene y dijo que no es una referencia el gran momento en el Pre porque consideró que lo que viene “es otro torneo”. “No se si esto te va a dar un impulso para lo que viene. Es otro torneo, por ahí hay fichas que hoy son U21 o U23 y después pasan a ser mayores y va a haber equipos que van a tener que acomodarse en cuanto a eso. Hoy la cabeza está en este torneo. No estamos pensando en lo que queda de diciembre para adelante. Tratamos de tener la cabeza en lo que es ahora. Inclusive no podemos pensar en jugar en una semifinal o algo.

Nuestra cabeza está en Olimpia y en el partido que sigue. Así nos planteamos el torneo y el partido más importante que tenemos es el que viene y ese es el partido con Olimpia”, analizó Jacquet en diálogo con UNO.

Con respecto al partido de hoy, a las 21, con Olimpia en Paraná, el conductor dijo que en su cancha les complicó el partido y que en Paraná no será la excepción. “Va a ser un partido muy duro que de local nos complicó. Sabemos que en Paraná se hace muy fuerte así que trataremos de sacarle circulación a los jugadores más importantes de ellos y buscar ofensivamente poder hacer nuestros juego”, dijo.

SAN JOSÉ PRE FEDERAL.jpg San José, la sensación del torneo Pre Federal

LA GENTE. El entrenador dijo que la manera de jugar del equipo logró identidad en la gente de San José y eso ha generado un gran compromiso. “Al principio no había tanto entusiasmo y después al ver cómo juega el equipo, la gente se empezó a sentir identificada con el juego que estamos haciendo. Es un juego que a la gente de San José le gusta, agresiva y de toda la cancha. De mucha intensidad y en ataque tenemos la suerte de tener jugadores de muy buen nivel. Hay jugadores que están teniendo una muy buena temporada y eso nos permite tener mucha versatilidad”, sentenció el entrenador.

Los partidos de este viernes

Se disputará hoy la 15° fecha del torneo Pre Federal desde las 21. Olimpia recibirá a San José en el Humberto Pietranera; Racing se medirá con Neptunia en el derby de Gualeguaychú; Regatas de Concepción será anfitrión de uno de los escoltas, Bancario. En Tala, Peñarol y Atlético jugarán el clásico. En Urdinarrian, Luis Luciano enfrentará a BH de Gualeguay. En tanto Central Entrerriano de Gualeguaychú buscará no perderle pisada al líder cuando reciba en el José María Bértora a Ferro de Concordia.

ASÍ ESTÁN LAS POSICIONES

El Pre Federal 2

Se disputará hoy la 12° fecha de la Conferencia 2 del Torneo Pre Federal. Por la Zona A, a las 21,30., Juventud Unida-La Armonía, a las 20, Ferro-Paracao; a las 20, Huracán-Sionista. Por la Zona B, a las 20, Ciclista-San Salvador; Estudiantes-Parque; a las 21, Urquiza-Zaninetti.. Las principales posiciones: Zona A: Paracao, 20; Sionista 19, Juventud Unida, 18. Zona B: Sportivo San Salvador 19, Cicllista, 18, Urquiza, 16.