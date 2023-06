Concordia: El ahora obispo emérito le dio la bienvenida a Zurbriggen

"En mi caso siento ese gozo de poder recibir a un hermano con el cual nos conocemos hace muchos años y dispuesto a que él también pueda entrar en este camino pastoral que intenamos recorrer juntos en misión, en una continuidad. No es que acá comienza algo nuevo, es la iglesia que continúa, en la sucesión que viene de los apóstoles", indicó.

También hizo referencia a la iglesia de Concordia que: "vive hoy la alegría y la esperanza que nace de recibir al nuevo obispo, pastor que viene a caminar entre nosotros con sus ilusiones, con ganas de hacer. Este pueblo de dios que peregrina en estas tierras del noreste entrerriano, en sus comunidades, en los departamentos de Federacion, Federal, San Salvador, Colón, Concordia, parroquias y capillas recibe con alegría a moneñor Gustavo Zurbriggen que ha sido designado por el Santo Padre como nuevo obispo de Concordia".

Collazuol también pidió oración por el ministerio de Zurbriggen.

"Pedimos en nuestra oración por él. Sabemos de cuántas ganas que tiene de estar acá y de temores que son propios de algo nuevo, pero sabemos que todos estamos dispuestos a colaborar para que esa misión que Dios le encomendó se pueda realizar en plenitud. Bienvenido monseñor Gustavo", finalizó.

Saludo de Mons. Luis Collazuol al nuevo Obispo de Concordia

Sentimientos encontrados

Por su parte, el obispo electo de Concordia, monseñor Gustavo Zurbriggen, envió un mensaje a la comunidad de la prelatura de Deán Funes (Córdoba), a raíz de su traslado a una nueva misión episcopal.

“Apenas me enteré de este nombramiento he vuelto a sentir con mucha fuerza el llamado de Jesús al seguimiento”, reconoció, y agregó: “Jesús que me llamó al sacerdocio hace muchos años y que después me llamó a ser obispo aquí en la prelatura de Deán Funes; ahora me llama a ser pastor en la Iglesia en Concordia”.

“Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, siento la alegría de responder al Señor, de volverle a decir que sí a uno de sus llamados; y por otro lado, tengo la tristeza, normal, por dejar la prelatura a la que he aprendido a querer, y también dejarlos a ustedes: tantos amigos y conocidos”, confesó.

El prelado sostuvo que “el Señor me llama y quiero volver a responderle” y anticipó: “Antes de irme, los voy a ir a visitar para celebrar la Eucaristía”.

“Les pido que recen mucho por mí, para que disponga el corazón para pastorear a aquella comunidad de Concordia; y ojalá que el Señor me conceda la gracia de imitar, en algo, los sentimientos de su corazón de Buen Pastor. Les mando un abrazo grande”, concluyó.

La diócesis de Concordia

Fue creada el 10 de abril de 1961, con la bula Ad perpetuam rei memoriam, de Juan XXIII. Comprende, en la provincia de Entre Ríos, los departamentos de Colón, Concordia, Federación, San Salvador y Federal, menos los distritos de Achiras, Banderas y Sauce de Luna.

El primer obispo de Concordia fue monseñor Ricardo Rösch, nombrado por Juan XXIII el mismo día de la erección de la nueva diócesis, de la que tomó posesión el 18 de noviembre de 1961. Falleció el 21 de agosto de 1976.

El segundo obispo fue monseñor Adolfo Gerstner, quien, elegido por Pablo VI el 24 de enero de 1977, asumió el gobierno pastoral el 27 de marzo siguiente. Renunció por límite de edad el 2 de mayo de 1998.

Lo sucedió monseñor Héctor Sabatino Cardelli, quien siendo obispo auxiliar de Rosario fue trasladado a Concordia por Juan Pablo II el 2 de mayo de 1998. Tomó posesión de la sede episcopal el 4 de julio de ese año. El 21 de febrero Juan Pablo II lo trasladó a la sede diocesana de San Nicolás de los Arroyos.

El cuarto obispo fue monseñor Luis Armando Collazuol, quien siendo obispo auxiliar de Rosario, fue trasladado por Juan Pablo II a esta sede el 21 de julio de 2004. Tomó posesión de la diócesis el 11 de octubre de 2004.

Monseñor Zurbriggen será el quinto obispo de la diócesis de Concordia.

Según el Anuario Pontificio 2022, la diócesis de Concordia tiene una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados y una población de 322.900 habitantes, de los cuales el 90% se confiesan católicos. Cuenta con 30 parroquias; 130 iglesias y capillas; un total de 47 sacerdotes, de los cuales 46 son diocesanos; 4 diáconos permanentes; 7 seminaristas mayores; 27 religiosas; y 83 centros educativos atendidos por la Iglesia.