Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante la resolución N° 46/26 el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Febrero de 2026 y que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

6 de febrero 2026 · 08:11hs
Con estas nuevas tarifas entra en vigencia el nuevo esquema de subsidios, establecidos por el Decreto N° 943/2025 del Gobierno Nacional y llamados Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Dicho Decreto crea además el REGISTRO DE SUBSIDIOS ENERGÉTICOS FOCALIZADOS (ReSEF), que se conformará a partir del actual REGISTRO DE ACCESO A LOS SUBSIDIOS A LA ENERGÍA (RASE), creado por el Decreto N° 332/2022. Los usuarios que ya se encuentran inscriptos en el RASE no están obligados a inscribirse a los efectos del ReSEF, aunque podrán actualizar la información acerca del grupo conviviente, sus ingresos y las fuentes de suministro energético a las que tienen acceso y para las cuales requieren subsidio. Los interesados podrán consultar en todo momento su situación en el ReSEF a través de la plataforma Mi Argentina.

