"Somos oposición. El gobierno nacional deberá hacerse cargo de sus acciones"

El gobernador, Gustavo Bordet , instó ayer al peronismo a trabajar en una propuesta electoral para que el "peronismo siga gobernando para todos los entrerrianos" en 2019. El mandatario fue el único orador de un encuentro de intendentes, viceintendentes y concejales. También hubo algunos legisladores y dirigentes justicialistas de toda la provincia que ratificaron su respaldo institucional y lo partidario a la postura del mandatario de ejercer una oposición responsable ante el gobierno nacional.

Posteriormente en el encuentro, que se desarrolló en el Club Echagüe, se generó un espacio de debate e intercambios con los concejales que tuvieron la oportunidad de expresar inquietudes y opiniones que fueron respondidas una a una por el gobernador y el vicegobernador, Adán Bahl, quien acompañó a Bordet junto a los presidentes de la liga de intendentes justicialistas, Mariano Rebord, y de viceintendentes, Armando Gay. El encuentro reunió a unas 400 personas en más de dos horas de diálogo. También analizaron la reforma electoral y la situación del peronismo.

"Cada concejal tiene la legitimidad de sus vecinos para hacer del concejo deliberante un ámbito de debate de las políticas públicas de cada ciudad", indicó el mandatario. Luego pidió "construir una oposición responsable, porque más allá del color político de cada uno, la que sufre las consecuencias de lo que está pasando es la gente, el vecino de cada ciudad o pueblo".

Bordet revalorizó el lugar de los concejales y sostuvo: "El objetivo es la consolidación de nuestro espacio político, el Partido Justicialista, al cual todos orgullosamente pertenecemos". "Estamos acá para que recuperemos el peronismo", sintetizó.

Durante su discurso, Bordet también habló de: "Generar herramientas para que el gobierno nacional o los gobiernos municipales que son de otro partido político puedan llevar adelante sus gestiones, porque abajo de cada uno de esos gobiernos está la gente y nosotros gobernamos para la gente. Nosotros fuimos, somos y seremos un movimiento de inclusión".

En ese marco, hizo hincapié en la "responsabilidad institucional" y recordó que las administraciones provinciales y municipales están ligadas a lo que suceda al gobierno nacional. "Nosotros generamos condiciones de gobernabilidad, pero somos oposición", subrayó en uno de los párrafos en los que tomó distancia de la administración macrista.

Y agregó: "Con las herramientas que tenemos necesitamos desarrollar una gestión desde el lugar que nos toca como peronistas en la provincia; y en los municipios que no son justicialistas debemos demostrar que podemos gestionar bien y diferente, que podemos recuperarlos", agregó.

Luego aclaró: "Sin embargo, nunca vamos a cogobernar. Nunca vamos a ser responsables de las acciones de este gobierno. El gobierno nacional tiene que hacerse cargo de sus acciones. Nosotros somos oposición", insistió.

También, Bordet hizo una síntesis de su trayectoria militante en el peronismo y ratificó su pertenencia al justicialismo: "Me hubiese gustado tener un presidente de mi partido con el cual respaldarme y poder trabajar en conjunto, pero no lo tengo. No me quejo y me pongo a laburar como lo hice siempre y avanzar hacia adelante. Estuve siempre con el peronismo y no me voy a ir ahora", remarcó el exintendente concordiense.





Con Mauricio

En esa línea, Bordet se refirió a la relación con el presidente, Mauricio Macri, y explicó: "Cuando el Presidente nos convocó, en medio de un momento muy difícil como el que estamos atravesando, los gobernadores justicialistas fuimos y vamos a seguir yendo porque somos garantes de la democracia". Luego aclaró: "Queremos que este gobierno termine su mandato y también queremos presentar una propuesta política que sea mejor que este gobierno y que le devuelva los derechos a muchos ciudadanos".





La reforma

El gobernador habló también de la reforma electoral que envió a la Legislatura, respondió preguntas al respecto y explicó que es un proyecto "abierto, para discutir, para debatir, para que todo el mundo pueda opinar, y que de ese proceso surja una nueva ley electoral".

"No hay que hacer un proyecto a medida para el peronismo, hay que hacer un proyecto a medida de lo que la sociedad nos está pidiendo", remarcó el mandatario provincial.





"No sobra nadie"

Ya al final de la reunión, Bordet tomó la palabra y recordó: "En el peronismo no nos sobra ningún compañero ni ninguna compañera. Tenemos que estar todos".

"La unidad no se da en el amontonamiento, sino que se da teniendo en cuenta las distintas expresiones políticas", explicó Bordet, y ratificó: "Va a haber elecciones internas para que todo el mundo pueda presentarse".

Sin embargo, aclaró: "Hay que hacerlo adentro del peronismo, con todos los sectores. No excluir a ninguno. Acá tenemos que estar todos, absolutamente todos y discutir y dar los debates como lo estamos haciendo ahora porque de ese debate no me cabe duda que va a salir la victoria del justicialismo", concluyó Bordet.





El encuentro con cinco gobernadores